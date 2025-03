Stephen Curry, 4 000 tirs à 3-points et ce n’est pas fini…

Étant donné la défense ultra serrée des Kings, ils ne voulaient pas que Stephen Curry atteigne la barre des 4 000 tirs à 3-points contre eux. Mais le « Splash Brother » a tout de même réussi à trouver deux ouvertures, et le voilà donc à des hauteurs qu’on n’imaginait pas atteignables, surtout lorsqu’il est arrivé en NBA…

« C’est clairement une marque importante », expliquait-il la nuit dernière. « C’est un chiffre auquel je n’avais pas pensé, car le chiffre de 2 974, qui était le record à l’époque, était ce qui était le plus réaliste. C’est au-delà de mes rêves les plus fous de pousser un record aussi loin. »

Jusqu’où Stephen Curry, qui fête aujourd’hui ses 37 ans, peut-il encore pousser le record ? Difficile à dire. Il n’est même pas exclu qu’il puisse atteindre les 5 000 tirs à 3-points en saison régulière, même s’il devrait pour cela sans doute encore disputer trois saisons pleines à son rythme actuel.

Un tir différent

Tout a été dit, écrit et raconté sur l’ascension du meilleur shooteur de l’histoire, ce gringalet en qui pas grand-monde ne croyait dans ses jeunes années, obligé de remodeler son tir à la sortie du lycée.

« C’était un petit gars lorsqu’il a terminé sa deuxième année à Charlotte Christian … Et pour déclencher son tir, il partait avec le bras au niveau de la taille pour pousser le ballon vers le haut. Ça rentrait et ça marchait au lycée. Mais un jour, il m’a dit : ‘Papa, je crois que je veux aller à l’université’. Je lui ai répondu : ‘D’accord, il faut changer ton tir’. Et il m’a fait : ‘Quoi ?’. Je lui ai alors dit : ‘Oui, il faut qu’on déplace ton tir au-dessus de ta tête, ou tu vas te faire contrer’ », expliquait son père. « C’était un été vraiment difficile. Il était vraiment proche de dire : ‘Je ne vais pas faire ça. Je ne jouerai pas au basket’. Mais je lui ai dit : ‘Fiston, tu dois persévérer. Ça va marcher’. C’est ce qu’il a fait, mais il a fallu un mois ou deux avant qu’il ne soit assez fort pour tirer de l’extérieur de la raquette ».

Stephen Curry va tourner son manque de puissance à son avantage, avec un tir différent, qui part de plus bas mais qui est plus rapide que ceux des autres grands shooteurs. Techniquement, le meneur de la Baie devrait donc être plus facile à contrer, sauf qu’il dégaine si vite, avec ce shoot catapulté, qu’il l’est en fait très peu !

De quoi lui permettre, une fois ses problèmes de chevilles réglés, de débuter son rythme fou.

D’une NBA physique à une NBA athlétique

C’est en décembre 2021 qu’il a effacé Ray Allen des tablettes pour s’installer seul sur le trône du 3-points, maintenant le rythme quand ses principaux concurrents baissaient de leur côté de pied.

Finalement, encore plus que la révolution du 3-points, Stephen Curry restera peut-être surtout comme le joueur qui a marqué la transition d’une NBA physique vers une NBA athlétique. Ce qui lui manque en puissance, il l’a compensé par son cardio, pour punir les défenseurs par ses dribbles ou ses déplacements constants.

Ce qui en fait un shooteur à part, capable de sanctionner (avec une énorme efficacité) tant en sortie de dribble qu’en sortie d’écran. Modifiant le paysage de la Grande Ligue pour toujours.

3PU : tirs à 3-points inscrits sans passe décisive | 3PA : tirs à 3-points inscrits avec une passe décisive

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GOS 57 32 44.8 39.8 93.6 0.6 3.8 4.4 6.1 1.4 1.1 2.9 0.4 24.3 Total 1013 34 47.1 42.4 91.1 0.7 4.0 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.