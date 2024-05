Comment Stephen Curry a modifié sa mécanique de tir, après le lycée, sur les conseils de son père

Ancien shooteur de référence dans les années 90, Dell Curry, le père de Stephen et Seth Curry, est désormais consultant média du côté de Charlotte, où ses deux fils ont passé une bonne partie de leur enfance, lorsqu’il évoluait aux Hornets (1988-1998).

Interrogé par le Charlotte Observer, l’ancien arrière a notamment évoqué l’influence que sa carrière et sa vie de joueur NBA a pu avoir sur le meneur des Warriors et son frère. Il s’est notamment remémoré les nombreuses fois où ses deux fils l’ont accompagné au quotidien, à l’entraînement ou les jours de match, et a réalisé à quel point cet environnement avait pu peser dans leurs destins respectifs.

« Ils adoraient venir à l’entraînement. Je leur disais : ‘Ok les garçons, vous pouvez venir à l’entraînement et jouer, mais quand l’entraînement commence, vous devez aller chercher une Gatorade. Vous pouvez tenir le ballon tant qu’il ne touche pas le sol. Mais il faut faire attention. Nous sommes des professionnels, c’est une équipe professionnelle et votre père est au travail’. Je ne sais pas dans quelle mesure ils ont compris cela à un jeune âge. Ensuite, lorsqu’ils ont grandi, ils ont commencé à entrer dans le vestiaire et ils ont découvert à quel point la préparation était difficile pour chaque match. Je crois qu’ils ont réalisé à ce moment-là : ‘C’est un vrai travail. C’est du boulot. C’est un jeu, mais c’est du sérieux’. Et je pense que ça les a vraiment aidés pour arriver là où ils sont aujourd’hui, en apprenant l’éthique de travail, en sachant à quel point le basket est sérieux ».

Une entrée à l’université synonyme de changement

Avec une moyenne de 40.2% de réussite derrière l’arc en carrière en NBA, la qualité de tir de Dell Curry n’est plus à prouver, même si Stephen Curry l’a largement dépassé ensuite. C’est donc fort logiquement que le père a eu l’occasion de transmettre ses meilleurs conseils à ses deux fils. L’ancien « Sixth Man of The Year » a ainsi revendiqué la paternité du tir de Stephen Curry, contribuant ainsi à en faire le meilleur shooteur de tous les temps.

La paternel s’est notamment rappelé d’un été compliqué, où il avait dû pousser le petit Stephen dans ses retranchements pour le forcer à changer sa mécanique de tir, qui partait alors de trop bas. C’est avant son entrée à la fac de Davidson que Dell Curry a alors pris les choses en main.

« C’était un petit gars lorsqu’il a terminé sa deuxième année à Charlotte Christian … Et pour déclencher son tir, il partait avec le bras au niveau de la taille pour pousser le ballon vers le haut. Ça rentrait et ça marchait au lycée. Mais un jour, il m’a dit : ‘Papa, je crois que je veux aller à l’université’. Je lui ai répondu : ‘D’accord, il faut changer ton tir’. Et il m’a fait : ‘Quoi ?’. Je lui ai alors dit : ‘Oui, il faut qu’on déplace ton tir au-dessus de ta tête, ou tu vas te faire contrer' », a-t-il raconté. « C’était un été vraiment difficile. Il était vraiment proche de dire : ‘Je ne vais pas faire ça. Je ne jouerai pas au basket’. Mais je lui ai dit : ‘Fiston, tu dois persévérer. Ça va marcher’. C’est ce qu’il a fait, mais il a fallu un mois ou deux avant qu’il ne soit assez fort pour tirer de l’extérieur de la raquette ».

Son travail et sa persévérance ont porté leurs fruits au regard de la carrière de Stephen Curry, tout comme pour Seth Curry d’ailleurs. Les difficultés endurées en valaient donc la peine.

« C’était difficile. Il s’est parfois dit : ‘Je ne peux pas le faire. C’est trop dur’. Mais Dieu merci, il a fait confiance à son père », a conclu Dell Curry.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 Total 956 34 47.3 42.6 91.0 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.