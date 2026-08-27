L’expérience Michael Jordan tourne déjà court sur NBC

C’est sans doute déjà la fin de l’expérience Michael Jordan sur NBC. Du moins pour la saison prochaine puisque, selon Front Office Sports, l’ancien numéro 23 des Bulls ne devrait pas revenir à l’antenne dans son programme intitulé « MJ: Insights to Excellence ».

Recruté l’année dernière par la chaîne, qui célébrait son grand retour parmi les diffuseurs de la NBA, « His Airness » devait y occuper un rôle de « contributeur spécial ». Une présence forcément très attendue, tant Michael Jordan se fait rare dans les médias depuis la fin de sa carrière.

Dans les faits, NBC n’a toutefois jamais vraiment réussi à exploiter cette présence. Michael Jordan n’a accordé qu’une seule interview, enregistrée dès septembre avant d’être découpée et diffusée sur plusieurs semaines.

Interrogé notamment sur le « load management », le Madison Square Garden ou encore les Jeux olympiques, le sextuple champion NBA n’a pratiquement jamais commenté l’actualité de la saison en cours. Un choix éditorial qui a rapidement limité l’intérêt du rendez-vous.

Un programme loin des attentes

Début janvier, au moment de l’annonce de la fin de saison de « MJ: Insights to Excellence » après seulement trois épisodes, Mike Tirico ne garantissait déjà pas le retour à l’antenne de Michael Jordan.

« Rien n’est prévu pour l’instant, mais c’est une possibilité », expliquait alors le présentateur, qui se disait malgré tout satisfait de l’expérience. « J’espère qu’il y aura quelque chose après ça. Michael était génial. »

Mike Tirico reconnaissait néanmoins lui-même le décalage entre les attentes suscitées par l’arrivée de Michael Jordan et le contenu finalement proposé, cinq ans après le succès de « The Last Dance » sur Netflix.

« Est-ce que c’était ce que tout le monde voulait ? Probablement pas. Était-ce mieux que de ne pas entendre Michael Jordan ? Bien sûr que oui. Et si on avait une autre occasion, serai-je plus qu’enthousiaste à l’idée d’y participer ? Bien sûr que oui. »

Cette nouvelle occasion ne devrait donc pas arriver dès la saison prochaine. Une issue assez logique pour une collaboration qui avait tout du coup médiatique majeur au moment de son annonce, mais qui n’aura finalement offert qu’un aperçu très limité de Michael Jordan à l’antenne.