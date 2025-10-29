Michael Jordan ne comprend pas que le « load management » existe

Deuxième « épisode » de « MJ: Insights to Excellence » diffusé sur NBC, et une fois de plus, on reste sur notre faim… Cette fois, Mike Tirico a interrogé Michael Jordan sur un sujet qui fait beaucoup jaser depuis des années : le « load management ».

Comme toutes les anciennes gloires, « Son Altesse » y est farouchement opposé, et il ne comprend pas que les joueurs se plient à cette règle, certes imposée par leur staff.

« Avant toute chose, cela ne devrait pas être nécessaire » estime-t-il. « Je n’ai jamais voulu manquer un match, car c’était une occasion de prouver quelque chose. Je me disais que les fans étaient là pour me voir jouer. Je voulais impressionner ce type tout en haut des gradins, qui a probablement travaillé dur pour se payer une place ou économisé pour acheter une place. »

Un devoir en tant qu'artiste

Mike Tirico lui demande alors s'il pensait aussi le fan des Pistons au Palace d'Auburn Hills. « Oui, parce que je sais qu’il est probablement en train de me crier dessus, et je veux le faire taire » se marre Michael Jordan. « Il me traite de tous les noms. Je veux vraiment le faire taire… »

À l'extérieur comme à domicile, Michael Jordan n'aurait jamais manqué l'occasion de « performer », comme artiste et showman.

« Tu as un devoir : si les gens veulent te voir, et qu’en tant qu’artiste tu es là pour les divertir, tu dois leur offrir un spectacle, non ? Donc, si les gens viennent pour me voir jouer, je ne veux pas rater cette occasion. Physiquement, si je ne peux pas le faire, alors je ne peux pas le faire… Mais si physiquement je peux le faire et que je n’en ai simplement pas envie, là, c’est une autre façon de voir les choses. »

C'est un argument déjà entendu chez les joueurs actuels, et c'est pour cette raison que la NBA surveille de très près les mises au repos de superstars effectuées lors de matches en déplacement. Il ne faut pas pénaliser les spectateurs qui n'ont la possibilité de voir LeBron James ou Stephen Curry qu'une fois par an.

La discussion se termine sur le « Flu Game », mais peut-on parler de « load management » dans une manche des Finals ? Tyrese Haliburton, Kevin Durant ou encore Damian Lillard ont insisté pour jouer blessé en playoffs, et ils l'ont payé au prix fort…