Michael Jordan : les images de la première de « MJ : Insights to Excellence »

Un échauffement. C'est ainsi que l'on pourrait qualifier la première de Michael Jordan sur NBC Sports. C'était une des annonces fortes de la chaîne au moment de retrouver la NBA. Le premier épisode de ce show, intitulé « MJ : Insights to Excellence » et diffusé à la mi-temps de la rencontre entre le Thunder et les Rockets, n'a duré que trois minutes et il a posé les bases.

En compagnie de Mike Tirico, qui commente sur NBC, la légende des Bulls a justifié son absence des médias depuis des années, pour se consacrer à sa famille, et son retour pour cette émission.

« Rendre la pareille », résume Michael Jordan. « J'ai une obligation envers le basket. En tant que joueur, je dois transmettre des messages de réussite et de dévouement envers ce sport. »

Cela attendra un peu car, pour commencer, l'échange a tourné autour de l'ancien joueur des Bulls, qui a raconté avoir récemment pris un lancer-franc lors de la Ryder Cup, pour faire plaisir au propriétaire d'une maison qu'il avait louée, et à ses petits-enfants.

A la recherche d'une « pilule magique » pour rejouer

« Je n'avais pas été aussi nerveux depuis des années. Pourquoi ? Parce que les gamins avaient entendu des histoires de leurs parents, sur ce que j'ai fait il y a trente ans. Donc ils ont des attentes qui datent de trente ans alors que je ne touche plus un ballon. »

Le lancer-franc marqué, « ça a fait ma semaine » commente Michael Jordan, qui assure qu'il aimerait « prendre une pilule magique, mettre un short et jouer aujourd'hui. Je suis comme ça. Mais c'est mieux pour moi d'être assis là à en parler plutôt que de rompre mon tendon d'Achille et d'être en fauteuil pour un moment », ajoute-t-il.

Prochain épisode : dans une semaine, le 28 octobre, avec notamment des questions sur le « load management ».