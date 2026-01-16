Michael Jordan et « MJ : Insights to Excellence » déjà en vacances sur NBC…

Les attentes étaient importantes, à la hauteur de la rareté et de l’envergure du personnage. Mais finalement, la présence de Michael Jordan sur NBC aura été bien décevante, et bien courte aussi.

Décevante sur la forme déjà. Ce programme « MJ : Insights to Excellence » fut, en réalité, une simple interview enregistrée en septembre, au moment de la Ryder Cup, avec le journaliste Mike Tirico, découpée en petits morceaux de quelques minutes et étalée sur plusieurs semaines.

Sur le fond aussi. Loin de l’actualité, avec une saison régulière qui n’avait pas encore commencé, l’ancienne légende des Bulls a surtout dit des banalités, sur le « load management » par exemple. Après trois épisodes seulement, c’est déjà terminé et, même si les fans de « MJ » étaient heureux de l’entendre, il ne restera rien de ce passage sur NBC.

« Rien n’est prévu pour l’instant mais c’est une possibilité », a réagi Mike Tirico sur un possible retour à l’antenne de Michael Jordan. « J’espère qu’il y aura quelque chose après ça. Michael était génial. »

Une dizaine de minutes, c’était un peu court pour un « contributeur spécial », comme le sextuple champion NBA était annoncé au moment du retour de NBC. Michael Jordan n’aura parlé d’aucun sujet de la saison régulière…

« Est-ce que c’était ce que tout le monde voulait ? Probablement pas », admet tout de même le journaliste de NBC. « Était-ce mieux que de ne pas entendre Michael Jordan ? Bien sûr que oui. Et si on avait une autre occasion, serai-je plus qu’enthousiaste à l’idée d’y participer ? Bien sûr que oui. »