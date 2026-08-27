Caitlin Clark fait encore tomber un record d’audience en WNBA

Même sans Angel Reese, transférée au Dream durant l’intersaison, les retrouvailles entre Chicago et Indiana continuent de passionner le public. Dimanche dernier, le duel entre le Sky et le Fever a réuni 3,31 millions de téléspectateurs sur NBC et Peacock.

Il s’agit de la meilleure audience pour un match de saison régulière depuis le week-end inaugural de 1997. Seules deux rencontres ont fait mieux dans l’histoire de la WNBA : le tout premier match de la ligue entre les Sparks et le Liberty (5,04 millions), puis Charlotte – Phoenix le lendemain (3,59 millions).

Sur le parquet, le suspense n’a pourtant pas duré très longtemps. Indiana a accéléré dans le troisième quart-temps pour s’imposer largement, 113-90.

Caitlin Clark avait néanmoins donné une bonne raison de rester devant son écran jusqu’au bout. La meneuse du Fever a inscrit huit paniers à 3-points, son nouveau record personnel en WNBA.

La rencontre avait également été marquée par l’exclusion d’Enes Kanter Freedom, présent dans les tribunes. Après une altercation verbale avec Natasha Cloud, l’ancien pivot NBA avait été escorté hors de la salle avant d’être banni de l’enceinte jusqu’à nouvel ordre.

Le Fever fait sauter les plafonds

Ce nouveau record confirme surtout l’incroyable pouvoir d’attraction de Caitlin Clark et du Fever. À la mi-août, les retrouvailles entre la meneuse et Angel Reese lors d’un Atlanta – Indiana avaient déjà rassemblé 2,6 millions de téléspectateurs, avec un pic à quatre millions. Il s’agissait alors de la meilleure audience de l’histoire de la WNBA pour une rencontre diffusée sur le câble.

Une semaine plus tard, Indiana affrontait les Wings de Paige Bueckers sur Prime Video. Le match avait attiré 1,07 million de téléspectateurs, soit là encore un record pour une rencontre WNBA sur la plateforme.

Un record que le Fever détenait déjà grâce à son duel du début du mois d’août face aux Aces d’A’ja Wilson.

Chaîne nationale, câble ou streaming : le constat ne change donc pas. Dès que Caitlin Clark et Indiana apparaissent à l’écran, les plafonds d’audience de la WNBA continuent de tomber.