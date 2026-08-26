Enes Kanter banni de la salle du Sky jusqu’à nouvel ordre

Enes Kanter Freedom n’est plus le bienvenu à Wintrust Arena. Quelques jours après son expulsion lors du duel entre le Sky et le Fever, le propriétaire de la franchise de Chicago, Michael Alter, a annoncé que l’ancien intérieur NBA était désormais banni de la salle jusqu’à nouvel ordre.

Au cours du troisième quart-temps, Enes Kanter Freedom, qui portait un t-shirt sur lequel était inscrit « WOMAN noun. adult human female » (« FEMME, nom : être humain adulte de sexe féminin »), avait eu une brève altercation verbale avec Natasha Cloud. Après s’être rapproché du terrain, il avait finalement été escorté hors de la salle par les agents de sécurité.

Michael Alter a expliqué aux journalistes de Chicago qu’il avait été prévenu quelques heures avant le coup d’envoi de la présence d’Enes Kanter Freedom, mais qu’il avait choisi de ne pas en informer ses joueuses.

« Il semblait évident qu’il était venu ici pour provoquer et voir jusqu’où il pouvait aller pour attirer l’attention », a expliqué le propriétaire du Sky.

« Il était devenu une potentielle menace »

Cet incident intervient dans un contexte déjà tendu depuis qu’Enes Kanter Freedom et Royce White ont annoncé s’identifier comme femmes dans le but de se présenter à la Draft WNBA. Si la ligue les a déclarés inéligibles, elle n’a pas pour autant interdit Enes Kanter Freedom d’accès à ses salles.

Le Sky a choisi d’aller plus loin. Pour Michael Alter, le comportement de l’ancien joueur du Thunder et des Celtics a changé de nature au moment où il s’est rapproché du parquet.

« Il a marché vers le terrain et ça a tout changé », poursuit-il. « Il n’était plus un fan, il était devenu une potentielle menace. C’est pourquoi les agents de sécurité ont agi aussi efficacement. »

Enes Kanter Freedom ne pourra donc plus entrer à Wintrust Arena tant qu’il n’aura pas réussi, selon Michael Alter, à démontrer qu’il « n’est plus une menace ».

Le propriétaire du Sky défend son service de sécurité

Michael Alter a également tenu à répondre à la version de l’ancien intérieur, qui avait insisté sur le fait qu’il n’avait jamais franchi la ligne de fond séparant les tribunes du terrain.

« J’ai entendu qu’il avait dit qu’il n’avait pas franchi la ligne de fond, comme s’il s’agissait d’une barrière magique. S’il ne l’a pas franchie, c’est parce qu’il en a été empêché », rétorque le dirigeant.

« Le rôle de la sécurité n’est pas d’attendre que la menace s’intensifie. Leur travail, c’est d’empêcher que la menace s’intensifie dès qu’ils se rendent compte qu’elle existe. Et c’est exactement ce qu’ils ont fait. »

Une fermeté assumée par le Sky, alors que la polémique autour d’Enes Kanter Freedom dépasse désormais largement le cadre de sa simple présence dans les tribunes.