La WNBA ferme la porte à Enes Kanter et Royce White

La démarche d’Enes Kanter Freedom et Royce White n’ira pas plus loin. Alors que les deux anciens joueurs NBA avaient récemment affirmé s’identifier comme femmes et annoncé leur intention de se présenter à la Draft WNBA, ESPN rapporte qu’ils ne sont pas éligibles pour évoluer dans la ligue féminine.

La WNBA n’a toutefois pas détaillé publiquement les raisons précises de cette décision.

Le cas d’Enes Kanter Freedom a particulièrement attiré l’attention puisque l’ancien intérieur de Boston, New York ou Portland vient d’être expulsé de la Wintrust Arena de Chicago après une altercation avec Natasha Cloud.

Assis au bord du terrain lors d’un match du Sky, l’ancien joueur de 34 ans portait un tee-shirt sur lequel était inscrit : « WOMAN noun. adult human female », soit « FEMME, nom : être humain adulte de sexe féminin ».

Depuis la fin de sa carrière, Enes Kanter Freedom multiplie les prises de position politiques. Estimant notamment qu’il serait le coéquipier idéal de Caitlin Clark, il s’est exprimé à plusieurs reprises sur la participation des athlètes transgenres aux compétitions féminines, un sujet récemment revenu au premier plan en WNBA après les prises de position de Sophie Cunningham.

La WNBA poursuit sa réflexion

C’est dans ce contexte qu’Enes Kanter Freedom et Royce White avaient annoncé se considérer comme des femmes, afin de pouvoir devenir éligibles à la WNBA. Une interprétation/provocation que la ligue ne retient donc pas.

La nouvelle convention collective, signée en mars, indique que « seules les joueuses qui sont des femmes sont éligibles pour jouer en WNBA ». Le texte ne détaille cependant pas davantage les critères retenus et la ligue ne possède pas, à ce jour, de règlement public spécifique concernant les athlètes transgenres.

Aucune femme transgenre connue n’a encore évolué en WNBA. La ligue a toutefois engagé une réflexion sur le sujet avec les dirigeants des franchises et les autres acteurs concernés. Aucune nouvelle règle n’a encore été adoptée, et les discussions doivent se poursuivre dans les prochains mois.

Quant à l’expulsion d’Enes Kanter Freedom à Chicago, elle ne devrait pas déboucher sur une interdiction générale de salle. La WNBA n’a annoncé aucune mesure destinée à l’empêcher d’assister à de futures rencontres.