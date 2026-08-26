Pour le propriétaire des Sixers, LeBron James « n’a pas de patron »

À 41 ans, LeBron James n’est évidemment pas un joueur comme les autres. Pas même aux yeux de celui qui signe ses chèques. Interrogé par Sportico, Josh Harris, propriétaire des Sixers, a ainsi expliqué qu’il n’envisageait absolument pas sa relation avec le quadruple MVP comme un rapport classique entre un patron et son employé.

« LeBron n’a pas de patron », tranche-t-il. « Je suis à l’aise avec ça. Je pense que LeBron, ou n’importe quel athlète aussi exceptionnel – et s’il n’est pas le GOAT, il fait partie de la discussion –, avec le niveau de concentration, d’intensité et de passion qu’il apporte au jeu, je vais apprendre de lui et notre équipe va apprendre de lui. »

Une position forcément particulière pour Josh Harris, qui possède également les Washington Commanders en NFL et les New Jersey Devils en NHL.

Mais l’arrivée de LeBron James à Philadelphie cet été dépasse justement le cadre d’un recrutement traditionnel.

« LeBron est notre partenaire »

Après avoir quitté les Lakers, le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA a accepté de passer d’un salaire de 52,6 millions de dollars à seulement 3,88 millions pour rejoindre les Sixers, soit la plus grosse baisse de salaire d’une saison à l’autre dans l’histoire de la NBA.

Un sacrifice destiné à maximiser ses chances de décrocher une cinquième bague au sein d’une équipe qui réunit désormais Joel Embiid, Tyrese Maxey et Jaylen Brown autour de lui.

« C’est un partenariat. LeBron est notre partenaire, et je suis heureux qu’il soit avec nous », poursuit Josh Harris.

Le propriétaire des Sixers rappelle pourtant qu’il tient généralement à laisser ses dirigeants sportifs travailler. Selon lui, les décisions majeures d’un propriétaire consistent à « engager un coach, engager un GM et engager un président ou un CEO », avant de permettre à chacun d’exercer son rôle.

Avec LeBron James, la frontière est simplement beaucoup moins nette. Pour son ultime défi en NBA, le « King » n’a donc peut-être plus vraiment de patron. Mais il a désormais beaucoup de partenaires.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.