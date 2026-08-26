LeBron James organisera un événement de golf à Akron en 2027

Quelques jours après avoir lancé sa propre chaîne YouTube consacrée au golf, LeBron James continue de s’investir à fond dans sa nouvelle passion.

Associé au PGA Tour, le principal circuit professionnel de golf masculin aux États-Unis, le « King » va ainsi lancer son propre événement caritatif. Un « LeBron James Family Foundation Invitational » qui se déroulera les 6 et 7 juillet 2027, sur le parcours du Firestone Country Club, dans sa ville natale d’Akron.

Joueurs professionnels et amateurs se réuniront donc dans l’Ohio d’ici un an, avec pour objectif premier de faire découvrir le golf aux jeunes de la région, et notamment aux élèves du programme « I Promise » de la fondation de LeBron James. Une initiative qui confirme là sa volonté de rendre ce sport plus accessible.

« Mon objectif, c’est d’ouvrir des portes aux gamins qui me ressemblent et qui grandissent dans les quartiers défavorisés, pour qu’ils puissent se rendre dans des country clubs dès l’âge de 7, 8 ou 9 ans, y faire office de caddy, louer des clubs, recevoir des cours et pratiquer le golf », déclarait le nouveau joueur des Sixers, courant juillet. « Et ce n’est pas parce qu’ils n’en ont pas les moyens, mais parce qu’ils ont la passion et l’envie de pratiquer ce sport. »

Ajoutant, cette fois-ci : « Le golf est devenu ma passion et j’ai moi-même pu constater comment ce sport peut ouvrir des portes, créer des relations et offrir des opportunités que beaucoup de jeunes ne soupçonnent pas. »

À noter que grâce à LeBron James, le PGA Tour retrouvera Akron dès 2027, quelques mois après avoir mis fin à une présence longue de 72 ans à Firestone.

Quant aux fonds récoltés lors de cet événement caritatif, ils seront reversés à la communauté locale.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.