LeBron James lance sa chaîne YouTube centrée sur le… golf

Après LeBron James basketteur, LeBron James investisseur ou encore LeBron James acteur, place à une nouvelle casquette dans sa carrière : LeBron James YouTubeur !

Ce week-end, le nouveau joueur des Sixers a sorti sa première vidéo sur sa nouvelle chaîne, qui portera exclusivement sur l’une de ses passions : le golf.

« Suivez LeBron, qui embarque ses amis et ses fans dans cette aventure où le golf le mène sur quelques-uns des plus beaux parcours du monde », est-il inscrit en description de la vidéo, qui compte déjà plus d’un million de vues. « Venez pour le jeu, puis restez pour la gastronomie locale, le bon vin et de bonnes parties de rigolade tout au long du parcours. »

Durant plus d’une heure et demie, LeBron James permet donc à ses près de 400 000 abonnés de suivre les retrouvailles des Cavs 2016 en Écosse, dix ans après ce titre de légende acquis contre les Warriors. Elles remontent au mois de juin et Kevin Love, J.R. Smith, Richard Jefferson, Tristan Thompson et Channing Frye étaient tous du déplacement, pour une partie de golf sur le parcours de Cabot Highlands.

Une initiative de retranscription et documentation qui s’inscrit dans la volonté du « King » de rendre ce sport plus accessible.

« Mon objectif, c’est d’ouvrir des portes aux gamins qui me ressemblent et qui grandissent dans les quartiers défavorisés, pour qu’ils puissent se rendre dans des country clubs dès l’âge de 7, 8 ou 9 ans, y faire office de caddy, louer des clubs, recevoir des cours et pratiquer le golf », déclarait-il à ce propos en juillet. « Et ce n’est pas parce qu’ils n’en ont pas les moyens, mais parce qu’ils ont la passion et l’envie de pratiquer ce sport. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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