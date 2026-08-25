Pour Rich Paul, LeBron James n’aurait même pas besoin de gagner avec les Sixers

À l’approche de ses 42 ans, LeBron James joue pour les records, et sa place dans les livres d’histoire de la NBA, sauf qu’il joue aussi pour le plaisir. C’est d’ailleurs pour cette double raison qu’il s’est envolé vers Philadelphie le mois dernier, avec la ferme intention d’y décrocher le cinquième titre de sa carrière.

D’après Rich Paul, il n’y a toutefois pas lieu de se mettre une pression folle, puisque le « King » ne joue désormais plus pour se positionner parmi les plus grands joueurs de tous les temps. Et ce, depuis dix ans et son fameux « comeback » face aux Warriors en finale.

« Ça ne change absolument rien à son héritage. Qu’est-ce que ça apporte à sa légende ? Rien. Il est déjà au Hall of Fame. Il n’y a personne ayant un jour touché un ballon de basket qui puisse venir lui parler de basket, pour lui faire la leçon », a expliqué son ami et agent dans le podcast Game Over, en référence à une nouvelle bague. « Les gens peuvent parler autant qu’ils le veulent, mais personne ne peut lui retirer quoi que ce soit sur le plan du basket. Il est parmi les plus grands joueurs de l’histoire. »

Plus à rien à prouver malgré les « haters »

Évidemment, LeBron James « joue pour gagner » à ce stade de sa carrière, et Rich Paul le sait mieux que quiconque, mais celui-ci se demande aussi, mais surtout, « quelle partie de sa légende pourrait changer » si son client venait à ne pas triompher en Pennsylvanie ?

« Il a pris la décision d’aller à Philadelphie, mais je pense que c’est moins pour une question d’héritage, car sa légende est déjà établie. Il y a certains joueurs qui ont besoin de gagner pour consolider leur place dans l’histoire », a ajouté le patron de Klutch Sports.

Une manière, aussi, de répondre à ceux qui taxent LeBron James de « ring chaser », pour avoir rejoint Joel Embiid, Jaylen Brown ou encore Tyrese Maxey chez les Sixers.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.