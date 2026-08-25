TyTy Washington Jr. s’engage officiellement avec l’ASVEL

Nouveau défi pour TyTy Washington Jr., qui va poursuivre sa carrière du côté de l’ASVEL. La rumeur circulait depuis quelques jours et le club villeurbannais a officialisé sa signature pour la saison prochaine.

À 24 ans, le meneur américain débarque après les échecs des pistes Sylvain Francisco, Nick Weiler-Babb et Armoni Brooks. Il sera notamment associé à Patty Mills, Edwin Jackson, Tremont Waters ou encore Hugo Besson dans le « backcourt » du président-coach Tony Parker.

Le recrutement estival de l’ASVEL est d’ailleurs désormais bouclé avec cette arrivée. TyTy Washington Jr. représente un pari intéressant pour le club rhodanien, alors que l’ancien de Kentucky cherche à relancer une carrière qui ne lui a pas encore permis de s’installer durablement en NBA.

Sélectionné en 29e position de la Draft 2022, il est ainsi passé par les Rockets, les Bucks, les Suns et les Clippers en quatre saisons, sans parvenir à se fixer durablement dans une rotation.

C’est surtout en G-League que TyTy Washington Jr. s’est distingué, avec plus de 22 points et 7 passes décisives de moyenne sur ses dernières campagnes. De quoi offrir à l’ASVEL un meneur encore jeune, capable de créer pour lui-même et pour les autres, et qui tentera désormais de franchir un cap en Europe.

TyTy Washington Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 HOU 31 13:58 36.3 23.8 55.6 0.1 1.4 1.5 1.5 0.9 0.5 0.5 0.1 4.7 2023-24 MIL 11 5:05 30.0 33.3 0.1 0.4 0.5 0.5 0.1 0.3 0.2 0.0 1.3 2024-25 PHO 16 7:23 31.1 19.0 50.0 0.3 0.6 0.8 1.0 0.3 0.2 0.2 0.0 2.2 2025-26 LAC 16 5:30 47.4 37.5 0.1 0.3 0.4 1.1 0.4 0.4 0.2 0.2 1.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.