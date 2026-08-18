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TyTy Washington Jr. vers l’Asvel ?

Publié le 18/08/2026 à 9:52 Twitter Facebook

Betclic Elite – Le meneur de jeu de 24 ans, qui n’a pas fait sa place en NBA, serait en discussions avec le club présidé et coaché par Tony Parker

Comme les Sylvain Francisco et Armoni Brooks ont quitté le navire après avoir signé cet été, pour les raisons économiques que l’on sait, l’Asvel doit recruter de nouveaux joueurs. Patty Mills, lui, a confirmé sa venue, le jour de son anniversaire. Et le prochain pourrait être TyTy Washington Jr.

D’après BasketNews, le meneur de jeu de 24 ans serait en discussions avancées avec le club présidé et coaché par Tony Parker. Ce serait un changement d’air pour le joueur, qui n’a pas réussi à faire sa place en NBA depuis son arrivée en 2022.

En quatre saisons, TyTy Washington Jr. a connu quatre équipes (les Rockets, Bucks, Suns et Clippers) sans jamais briller, ni même au moins enchaîner les sorties intéressantes, en compilant seulement 2.9 points de moyenne en 9 minutes et en accumulant les « two-way contract ».

Ainsi, ses 74 matches NBA disputés restent maigres et c’est davantage en G-League qu’il a pu jouer et se montrer, en tournant à 22.2 points de moyenne en quatre années dans l’antichambre de la ligue.

TyTy Washington Jr. Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2022-23 HOU 31 13:58 36.3 23.8 55.6 0.1 1.4 1.5 1.5 0.9 0.5 0.5 0.1 4.7
2023-24 MIL 11 5:05 30.0 33.3 0.1 0.4 0.5 0.5 0.1 0.3 0.2 0.0 1.3
2024-25 PHO 16 7:23 31.1 19.0 50.0 0.3 0.6 0.8 1.0 0.3 0.2 0.2 0.0 2.2
2025-26 LAC 16 5:30 47.4 37.5 0.1 0.3 0.4 1.1 0.4 0.4 0.2 0.2 1.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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