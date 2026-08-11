Pour son anniversaire, Patty Mills s’engage avec l’Asvel

On le sait et on l’observe depuis plusieurs jours maintenant, le projet XXL de l’Asvel s’est dégonflé petit à petit, faute d’un budget à la hauteur des ambitions et des signatures estivales. Sylvain Francisco et Armoni Brooks, arrivés avec de gros salaires, ont donc fait leurs valises avant même de disputer une seule rencontre…

Néanmoins, le club présidé et coaché par Tony Parker confirme tout de même le recrutement de Patty Mills, annoncé depuis quelques temps. L’Australien n’a donc pas quitté le navire.

Le meneur de jeu, qui fête ses 38 ans ce 11 août d’ailleurs, arrive avec sa riche expérience NBA et FIBA en France. Il a disputé 16 saisons aux États-Unis, dont sept avec Tony Parker entre 2011 et 2018, à San Antonio, remportant même le titre en 2014. On peut imaginer sans difficulté que c’est sa relation particulière avec « TP » qui le pousse à rester à ses côtés, dans cette période compliquée pour le club français.

Il a 921 matches de saison régulière et 99 de playoffs dans les jambes, sans oublier ses performances en compétition internationale, avec les Boomers. L’ancien des Spurs a une médaille de bronze olympique autour du cou (2020) et reste, avec ses 567 points, le cinquième scoreur le plus prolifique de l’histoire des Jeux.

Welcome Patty Mills ! 🇦🇺 LDLC ASVEL est heureux de vous annoncer la signature du meneur australien Patty Mills pour la saison 2026-2027. Champion NBA avec les San Antonio Spurs en 2014 et figure emblématique des Boomers, «FIBA Patty» apportera au collectif villeurbannais son… pic.twitter.com/o45BynHZ2M — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) August 10, 2026

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