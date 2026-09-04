C’est le grand jour pour NBA 2K27, et voici les nouveautés

C’est le grand jour pour les fans de NBA 2K ! NBA 2K27 est officiellement disponible à partir de ce vendredi 4 septembre, sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam et Nintendo Switch 2. Après quelques jours d’accès anticipé pour les détenteurs des éditions Deluxe et Ultra, tout le monde peut désormais découvrir le nouvel opus de la célèbre simulation de basket avec notre Victor Wembanyama national sur la jaquette.

Pour cette nouvelle édition, 2K et Visual Concepts ont voulu répondre à plusieurs demandes récurrentes de la communauté, avec des changements dans pratiquement tous les modes de jeu. À commencer par le gameplay, pour lequel les développeurs promettent un meilleur équilibre entre l’attaque et la défense.

En attaque, NBA 2K27 introduit notamment les « step-through up-and-under », un moteur de lay-up dynamique et davantage d’options de personnalisation du dribble. En défense, le système de contestation des tirs a été revu, tout comme la défense bras levés, tandis qu’un nouveau système de collisions fait son apparition.

Lors de notre prise en main pendant la présentation officielle, les changements sont notamment perceptibles dans les contacts et la défense. Il faudra toutefois davantage de temps pour mesurer leur impact sur la durée, notamment en ligne, où les habitudes et les stratégies des joueurs finissent généralement par mettre à l’épreuve les ajustements apportés par Visual Concepts.

Ma CARRIÈRE voyage dans le temps

Parmi les principales nouveautés de cette édition, Ma CARRIÈRE permet pour la première fois de jouer à travers cinq périodes différentes de l’histoire de la NBA. Il est ainsi possible de débuter à l’époque de la rivalité entre Magic Johnson et Larry Bird, en 1984, et d’aller jusqu’à l’ère Stephen Curry, à partir de 2016.

La nouvelle histoire, baptisée « Fire & Concrete », comporte onze chapitres, soit plus du double de la durée de celle proposée l’année dernière. Le rappeur et acteur Vince Staples est notamment de la partie.

Surtout, une autre nouveauté importante fait son apparition : Ma CARRIÈRE peut désormais être jouée en coopération. Il est possible d’inviter un ami à rejoindre son aventure par l’intermédiaire du personnage de Trace Miller, une première dans l’histoire du jeu.

Une coopération qui a une limite : le deuxième joueur ne rejoint pas l’aventure avec son propre Mon JOUEUR mais contrôle Trace Miller. De même, la progression du personnage utilisé dans « Fire & Concrete » n’est pas entièrement transférable aux autres expériences de Ma CARRIÈRE, ce qui oblige à faire progresser plusieurs versions de son joueur.

Une Ville désormais mixte

Autre évolution importante de NBA 2K27 : pour la première fois de la série, La Ville est mixte. Les avatars féminins et masculins de Mon JOUEUR peuvent ainsi évoluer et jouer ensemble dans le même environnement.

Le Crew HQ fait également son apparition. Ce nouveau quartier général permet aux groupes de joueurs de s’entraîner, de disputer des rencontres privées ou classées, de faire progresser leur Crew ou encore de participer à des tournois saisonniers.

Les environnements de La Ville ont également été retravaillés, particulièrement de nuit, tandis que le mythique Rucker Park de New York fait son apparition dans Street Kings. Le système de réputation compte par ailleurs 40 niveaux dès le lancement.

La création de Mon JOUEUR évolue elle aussi avec l’arrivée des personnages féminins, mais également des Jetons d’Insigne et d’un nouveau système de Synergie. Victor Wembanyama, présent sur la jaquette de l’édition Standard de NBA 2K27, a d’ailleurs participé à la présentation de ces nouveautés aux côtés des développeurs de Visual Concepts.

Comme lors des précédents épisodes, la progression reste toutefois étroitement liée aux VC, la monnaie virtuelle du jeu. Un système toujours très présent dans Ma CARRIÈRE et MyTEAM, et régulièrement critiqué pour le temps nécessaire pour développer rapidement son joueur sans passer par des achats supplémentaires.

Un siècle à la tête d’une franchise

Les amateurs de gestion ont également droit à plusieurs changements dans MyNBA. Visual Concepts a notamment retravaillé les négociations de contrats afin de mieux prendre en compte les règles du CBA actuel, tandis qu’un nouveau système « GM Trust » donne davantage d’importance aux décisions prises à la tête d’une franchise.

Mais la principale nouveauté s’appelle MyNBA – Legacy. Ce nouveau mode solo, qui mélange gestion et éléments de RPG, permet de contrôler un joueur tout en faisant évoluer une franchise sur une période pouvant aller jusqu’à… 100 ans !

MyTEAM profite lui aussi de plusieurs nouveautés, avec notamment l’arrivée d’un système d’expérience individuelle pour les cartes. Chaque joueur peut progresser afin de débloquer différentes récompenses, tandis que le système d’échange a été étendu à toutes les cartes d’une collection.

L’Hôtel des ventes est désormais unifié, de nouvelles cartes « Parallèles » font leur apparition et différents modes multijoueurs temporaires seront proposés au fil de la saison.

La WNBA toujours plus présente

2K poursuit également le développement de la partie féminine de son jeu avec The W et Ma WNBA. Les deux modes disposent d’expériences solo dédiées, avec un système de progression « Build-As-You-Go », une évolution du système d’attributs ainsi que de nouveaux badges d’équipe et de coéquipiers. Ces derniers permettent notamment de développer la cohésion collective au fil de la progression.

Enfin, cette nouvelle édition s’accompagne de l’application NBA 2K HQ, qui permet notamment de créer et modifier son Mon JOUEUR depuis un smartphone avant de transférer directement sa création sur console ou PC. Messagerie, gestion des Crews, classements et récompenses quotidiennes sont également accessibles depuis l’application.

Après les premières parties lancées dès le 26 août grâce à l’accès anticipé, NBA 2K27 est donc désormais disponible pour tout le monde à partir de ce vendredi 4 septembre sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam et Nintendo Switch 2.