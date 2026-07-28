NBA 2K27 promet une défense plus réaliste et un « Dunk Meter » repensé

Après Victor Wembanyama, Caitlin Clark et Derrick Rose sur ses différentes jaquettes, NBA 2K27 commence à dévoiler son gameplay. Sans révolution visuelle apparente, le nouvel épisode promet surtout de corriger certains défauts régulièrement pointés du doigt par les joueurs.

Les défenseurs contrôlés par l’intelligence artificielle sont ainsi censés mieux conserver leur position et contester les tirs, notamment dans les modes en ligne comme « The REC ». L’objectif est d’éviter les déplacements incohérents qui laissaient parfois le cercle totalement ouvert.

Mais la principale nouveauté concerne le « Dunk Meter » car sa fenêtre de réussite ne sera plus déterminée uniquement au moment de l’impulsion : elle évoluera pendant toute l’action en fonction du placement des défenseurs. Un passage dégagé élargira la zone verte, quand une contestation tardive pourra compliquer la finition.

Sur le papier, ce système doit donc mieux récompenser la lecture du jeu et limiter les dunks forcés au milieu de plusieurs adversaires. Il faudra évidemment attendre les premières prises en main pour vérifier son efficacité.

Le mode « Ma NBA » intégrera également les restrictions liées au « second apron » ainsi que les clauses de non-transfert, tandis que le Rucker Park fera son retour dans « Ma CARRIÈRE ». NBA 2K27 sortira le 4 septembre, avec un accès anticipé à partir du 28 août pour certaines éditions.