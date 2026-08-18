Dennis Schröder vit plutôt bien son énième changement d’équipe

Annoncé avec insistance chez les Hornets depuis plusieurs semaines, Dennis Schröder a finalement rejoint la franchise via un transfert impliquant aussi Tre Mann et de l’argent. Alors, forcément, au moment de l’officialisation de cet échange, il n’était pas le plus surpris du monde, bien au contraire.

« Je le savais depuis un mois et je pense que c’est une meilleure situation pour moi sur le plan sportif », a assuré le MVP en titre de la Coupe du monde et de l’Euro, en marge de son deuxième rassemblement estival avec l’Allemagne.

Une « meilleure situation », puisque le désormais meneur de Charlotte ne se retrouvera plus dans l’ombre de Donovan Mitchell et James Harden, comme à Cleveland.

« Quand tu as deux légendes à ton poste qui remontent le ballon et jouent beaucoup en isolation, c’est juste assez difficile », a-t-il analysé, au sortir d’une fin de saison où il aura tout de même disputé sa troisième finale de conférence.

La place de titulaire dans le viseur ?

Un autre aspect potentiellement tout aussi difficile à gérer pour Dennis Schröder ? Son nouveau changement d’équipe, car il va découvrir la 12e franchise de sa carrière, à bientôt 33 ans et alors même qu’il affiche près de 14 points et 5 passes de moyenne en NBA.

« Les équipes prennent tout en charge, donc on continue à vivre exactement de la même manière », a toutefois précisé celui qui aura un coup à jouer à la mène des Hornets, face à Coby White ou son compatriote, Christian Anderson Jr. « Les enfants suivent l’école à la maison et notre famille nous rend visite deux ou trois fois par an. Donc rien n’a vraiment changé. »

Non seulement, Dennis Schröder pourra donc parler en allemand avec le rookie Christian Anderson Jr. mais également Hannes Steinbach, un autre rookie de Charlotte, sauf qu’en plus, il pourra exploiter encore mieux ses qualités balle en main dans le basket de Charles Lee.

« C’est une bonne chose pour moi, car là-bas, je vais pouvoir jouer de la manière dont je joue habituellement », a-t-il résumé, par rapport à ce transfert venu compenser le départ de LaMelo Ball vers Minnesota.

Dennis Schröder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13:05 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.3 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 19:41 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.6 0.6 1.9 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20:16 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.6 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32:02 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31:01 43.6 29.0 84.9 0.7 2.4 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29:17 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 30:45 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.2 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32:04 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.1 2.7 0.2 15.4 2021-22 BOS 49 29:15 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.3 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 HOU 15 26:56 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30:05 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 BKN 29 31:58 42.4 41.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 2.0 0.6 2.4 0.3 14.6 2023-24 TOR 51 30:34 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.7 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2024-25 DET 28 25:11 37.8 30.2 83.3 0.5 2.2 2.6 5.3 2.0 0.5 1.3 0.2 10.8 2024-25 GS 24 26:10 37.5 32.2 74.4 0.4 1.9 2.3 4.4 2.8 1.0 2.0 0.1 10.6 2024-25 BKN 23 33:34 45.2 38.7 88.9 0.2 2.8 3.0 6.6 2.4 1.1 2.6 0.2 18.4 2025-26 CLE 30 21:22 40.1 29.0 86.1 0.4 1.9 2.3 4.3 1.4 0.8 1.5 0.2 8.2 2025-26 SAC 40 26:24 40.8 34.3 82.0 0.6 2.5 3.1 5.3 1.7 0.8 2.0 0.2 12.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.