Huit ans plus tard, Isaiah Hartenstein va rejouer avec l’Allemagne

Cela faisait déjà huit ans, et une fenêtre qualificative pour la Coupe du monde 2019, que Isaiah Hartenstein n’avait plus porté le maillot allemand. Sauf catastrophe, il signera son « comeback » en sélection à la fin du mois, puisque son sélectionneur Alex Mumbru a décidé de l’appeler pour les deux prochains matchs de l’Allemagne, qualificatifs pour le Mondial 2027.

Isaiah Hartenstein ne sera d’ailleurs pas le seul « NBAer » à faire partie de l’effectif allemand pour défier les Pays-Bas (27 août) et la Pologne (30 août), car Dennis Schröder sera encore et toujours du voyage, alors que Tristan Da Silva fait son retour après avoir manqué la fenêtre de juillet. En revanche, les frères Wagner restent absents, tout comme Ariel Hukporti.

Après avoir renouvelé sa sélection il y a quelques semaines, Alex Mumbru a donc choisi de ramener de l’expérience, puisque les inamovibles Daniel Theis, Isaac Bonga, Maodo Lo, Johannes Thiemann, Oscar Da Silva, David Kramer et Andreas Obst seront eux aussi au rendez-vous pour le début de cette seconde phase des qualifications à la Coupe du monde 2027.

Bien embarquée au classement, car troisième de sa poule avec cinq victoires en six matchs derrière la Pologne et la Croatie, mais devant la Lettonie, les Pays-Bas et Israël, l’Allemagne doit finir à l’une des trois premières places pour se qualifier définitivement. Et ainsi avoir le droit de défendre sa couronne mondiale dans un an, au Qatar.

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