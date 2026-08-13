Brandin Podziemski bientôt prolongé par les Warriors ?

Comme Victor Wembanyama, Brandin Podziemski a été drafté en 2023 et, comme « Wemby », il espère obtenir sous peu une prolongation de contrat de la part des Warriors.
Cela tombe bien : la franchise californienne a pour projet de lui proposer quelque chose : « Quand il est sur le terrain, on est une meilleure équipe », a assuré le GM de Golden State, Mike Dunleavy Jr. « Donc dès qu’on a un joueur comme ça, on souhaite pouvoir le conserver. Évidemment, on a plusieurs moyens de le faire, mais on préfère régler ça le plus tôt possible. »
Toujours désireux de renforcer leur groupe, malgré une intersaison décevante qui les a « simplement » vus prolonger Kristaps Porzingis, Al Horford, Draymond Green, Gary Payton II et De’Anthony Melton, les Warriors entendent ainsi en faire tout autant avec Brandin Podziemski.
Soucieux d’incarner « l’après-Curry » à Golden State, ce qui avait d’ailleurs plu à Mike Dunleavy Jr. il y a un an, le 19e choix de la Draft 2023 sort d’une troisième année autour des 14 points, 5 rebonds, 4 passes et 1 interception de moyenne (à 37% à 3-points). Partageant son temps entre le cinq et le banc de Steve Kerr, qui n’a semble-t-il pas encore tranché sur sa place dans sa rotation.
Certains s’attendent déjà à voir Brandin Podziemski réclamer entre 20 et 25 millions de dollars par an, mais vu la santé financière des « Dubs », cela risque de ne pas forcément passer. Un feuilleton « à la Jonathan Kuminga » pourrait alors s’ensuivre et rien ne garantit donc que « Podz » prolongera dès cet été. Repoussant du même coup les négociations à la prochaine intersaison…
|Brandin Podziemski
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2023-24
|GS
|74
|26:36
|45.4
|38.5
|63.3
|1.6
|4.2
|5.8
|3.7
|1.6
|0.8
|1.2
|0.2
|9.2
|2024-25
|GS
|64
|26:49
|44.5
|37.2
|75.8
|1.0
|4.1
|5.1
|3.4
|1.5
|1.1
|1.2
|0.2
|11.7
|2025-26
|GS
|82
|28:27
|45.5
|37.1
|79.7
|0.9
|4.2
|5.1
|3.7
|1.7
|1.1
|1.6
|0.2
|13.8
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.