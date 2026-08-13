Brandin Podziemski bientôt prolongé par les Warriors ?

Comme Victor Wembanyama, Brandin Podziemski a été drafté en 2023 et, comme « Wemby », il espère obtenir sous peu une prolongation de contrat de la part des Warriors.

Cela tombe bien : la franchise californienne a pour projet de lui proposer quelque chose : « Quand il est sur le terrain, on est une meilleure équipe », a assuré le GM de Golden State, Mike Dunleavy Jr. « Donc dès qu’on a un joueur comme ça, on souhaite pouvoir le conserver. Évidemment, on a plusieurs moyens de le faire, mais on préfère régler ça le plus tôt possible. »

Toujours désireux de renforcer leur groupe, malgré une intersaison décevante qui les a « simplement » vus prolonger Kristaps Porzingis, Al Horford, Draymond Green, Gary Payton II et De’Anthony Melton, les Warriors entendent ainsi en faire tout autant avec Brandin Podziemski.

Soucieux d’incarner « l’après-Curry » à Golden State, ce qui avait d’ailleurs plu à Mike Dunleavy Jr. il y a un an, le 19e choix de la Draft 2023 sort d’une troisième année autour des 14 points, 5 rebonds, 4 passes et 1 interception de moyenne (à 37% à 3-points). Partageant son temps entre le cinq et le banc de Steve Kerr, qui n’a semble-t-il pas encore tranché sur sa place dans sa rotation.

Certains s’attendent déjà à voir Brandin Podziemski réclamer entre 20 et 25 millions de dollars par an, mais vu la santé financière des « Dubs », cela risque de ne pas forcément passer. Un feuilleton « à la Jonathan Kuminga » pourrait alors s’ensuivre et rien ne garantit donc que « Podz » prolongera dès cet été. Repoussant du même coup les négociations à la prochaine intersaison…

Brandin Podziemski Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 GS 74 26:36 45.4 38.5 63.3 1.6 4.2 5.8 3.7 1.6 0.8 1.2 0.2 9.2 2024-25 GS 64 26:49 44.5 37.2 75.8 1.0 4.1 5.1 3.4 1.5 1.1 1.2 0.2 11.7 2025-26 GS 82 28:27 45.5 37.1 79.7 0.9 4.2 5.1 3.7 1.7 1.1 1.6 0.2 13.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Ajoutez Basket USA comme source préférée sur Google Retrouvez nos articles plus souvent et facilement dans vos résultats de recherche Google et actualités à la Une. Suivre sur Google