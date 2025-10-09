Brandin Podziemski veut s’inscrire dans l’après Stephen Curry

« Ils ne peuvent gagner qu'avec Steph. » Voilà le discours qui, selon Brandin Podziemski, colle à la peau des Warriors, dépendants de leur superstar, Stephen Curry. « Je l’ai entendu pendant tous les playoffs et l’intersaison : ‘Ils ne peuvent gagner que si Steph joue. Ils ne peuvent gagner que si Jimmy (Butler) et Steph jouent. En tant que joueur, ça te motive », livre l'arrière local.

Motivé à l'idée de changer ce narratif, le joueur de 23 ans ne reste pas moins conscient du bilan des Warriors sans Stephen Curry (7 victoires – 5 défaites lors de la dernière saison régulière, mais quatre défaites de rang face aux Wolves en playoffs). Mais il fait aussi confiance au temps qu’il a consacré à son jeu pendant l’intersaison et il croit que cela fera une grande différence quand on lui demandera d’en faire plus en cas d’absence d’un cadre.

Brandin Podziemski s'attend ainsi « à ce que les mêmes personnes disent : ‘Ouais, en fait ils peuvent gagner sans eux maintenant.' » Et sur le plan personnel, plutôt que de viser la course aux trophées comme il l'a fait lors de ses deux premières saisons – objectifs du premier cinq All-Rookie, puis MIP l'année suivante – il veut s'installer comme « la troisième option » de l'équipe et être « le gars sur qui on peut compter quand Steph et Jimmy sont absents, quelqu’un capable d’aider à gagner des matchs ».

Avec ses 12 points de moyenne l'an dernier, le gaucher évoluait plutôt une 4e option, derrière Jonathan Kuminga et les deux leaders précités, voire 5e option lorsque Buddy Hield était dans un bon soir.

Objectif la confiance des vétérans

« Avoir la confiance de ses coéquipiers, c’est une chose – surtout celle des vétérans – mais qu’ils te fassent confiance dans des moments importants, des moments qui peuvent définir leur carrière, ou ajouter quelque chose à leur parcours, c’est autre chose. Et pour qu’ils aient cette confiance-là en toi, tu dois la mériter avec le temps. C'est un de mes objectifs en démarrant cette saison », vise brandin Podziemski.

Mais le 19e choix de la Draft 2023 a aussi des ambitions à plus long terme : s'installer suffisamment dans le club californien pour pouvoir y jouer un rôle encore plus important à l'avenir. Notamment après le départ des cadres historiques de l'équipe, Stephen Curry et Draymond Green.

« Quand ils tourneront la page, ils devront la laisser à quelqu’un. Comment est-ce que je peux gagner leur confiance ? Qu’ils puissent aller voir Joe (Lacob) et Mike (Dunleavy) en disant : ‘Hé, on veut lui laisser ça. Il va continuer ce qu’on a construit.' Donc je pense à ça tout le temps, et je me prépare pour être dans cette position, pour avoir cette responsabilité. Et il faut bien plus que du talent pour cela », se projette l'ambitieux arrière.

Brandin Podziemski Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 GOS 74 27 45.4 38.5 63.3 1.6 4.2 5.8 3.7 1.6 0.8 1.2 0.2 9.2 2024-25 GOS 64 27 44.5 37.2 75.8 1.0 4.1 5.1 3.4 1.5 1.1 1.2 0.2 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.