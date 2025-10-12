Mike Dunleavy salue les ambitions de Brandin Podziemski

On se demandait comment la direction des Warriors allait réagir à ses propos. Et les Californiens, par la voix de son GM Mike Dunleavy, voient plutôt d'un bon œil les ambitions affichées par Brandin Podziemski, qui a récemment dit vouloir s'inscrire dans l'après Stephen Curry au sein de la franchise.

« On aime son ambition, globalement. C’est en partie ce qui fait sa force. Il croit en lui, et il le montre chaque soir sur le terrain. Donc dans l’ensemble, j’aime voir ça. Quant à l’avenir, c’est très difficile à prévoir. Que ce soit pour lui ou pour n’importe lequel de nos jeunes joueurs, personne ne sait jusqu’où ils peuvent aller. On verra comment les choses tournent », lâche le décideur.

Une déclaration logiquement prudente à l'égard d'un joueur qui a certes déjà montré de bonnes choses lors de ses deux premières saisons, mais qui restait une 4e option offensive, derrière Jonathan Kuminga et les deux leaders Stephen Curry et Jimmy Butler, voire 5e option lorsque Buddy Hield était dans un bon soir.

« Qui sait à quoi tout cela ressemblera dans cinq ans ? »

Ce qui ne l'a pas empêché de se positionner par rapport aux Warriors post-Curry et Draymond Green. « Quand ils tourneront la page, ils devront la laisser à quelqu’un. Comment est-ce que je peux gagner leur confiance ? Qu’ils puissent aller voir Joe (Lacob) et Mike en disant : ‘Hé, on veut lui laisser ça. Il va continuer ce qu’on a construit.' Donc je pense à ça tout le temps, et je me prépare pour être dans cette position, pour avoir cette responsabilité », lâchait-il.

Seulement Dunleavy peut difficilement s’engager aujourd'hui à confier les rênes de la franchise à Podziemski, alors qu'en parallèle, les Warriors attendent également de voir comment vont évoluer les autres jeunes talents de l'équipe. Parmi lesquels Moses Moody et surtout Jonathan Kuminga.

« On adore avoir BP avec nous. Il a été une pièce essentielle de notre équipe ces deux dernières années, tout comme certains jeunes qu’on a sélectionnés au premier tour, au deuxième, ou récupérés, non-draftés, peu importe. On se sent bien avec notre jeune groupe. Mais qui sait à quoi tout cela ressemblera dans cinq ans ? Pour l’instant, on veut juste se concentrer sur cette saison, construire la meilleure équipe possible, et on franchira les étapes suivantes en temps voulu », termine le GM.

Brandin Podziemski Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 GOS 74 27 45.4 38.5 63.3 1.6 4.2 5.8 3.7 1.6 0.8 1.2 0.2 9.2 2024-25 GOS 64 27 44.5 37.2 75.8 1.0 4.1 5.1 3.4 1.5 1.1 1.2 0.2 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.