Le Dream étouffe le Mercury et renoue avec la victoire

Après avoir arraché une victoire sur le parquet du Sky pour la première de Kelsey Plum, le Mercury se rendait à Atlanta pour essayer de se rapprocher des places qualificatives pour les playoffs. Une opération rapidement mise à mal par le Dream qui prend les commandes dès les premières minutes grâce à Rhyne Howard (23 points, 8 passes).

L’arrière débute la rencontre avec un «and one» et deux flèches à longue distance (17-12). Pour voir les joueuses de Karl Smesko creuser l’écart, il faut attendre le réveil d’Angel Reese. En difficulté dans les premières minutes, elle finit par réussir des paniers proches du cercle et ressort un ballon pour un panier primé de Naz Hilmon (29-19).

Après Rhyne Howard, c’est Allisha Gray et Jordin Canada qui sanctionnent derrière l’arc dès le début du deuxième quart-temps (41-26). Le Mercury répond enfin grâce au duo Bonner-Copper. Phoenix profite également des déchets offensifs du Dream pour revenir à deux possessions (45-39).

Le Mercury puni dès la sortie des vestiaires

Pour finir cette première mi-temps, Alyssa Thomas (17 points, 7 passes) remonte le terrain à toute vitesse pour réussir un «lay-up», mais le ballon quitte sa main après que la sirène a retenti. Le Mercury accuse donc sept points de retard (54-47). Le Dream retrouve de la réussite dès la reprise. Rhyne Howard sanctionne à 3-points, comme Naz Hillmon tandis que le Mercury passe trois minutes sans inscrire le moindre point. L’écart finit par atteindre les vingt unités après un panier lointain de Jaylyn Sherrod (76-56).

Pour tenter une nouvelle remontée au score, le Mercury s’appuie sur l’adresse extérieure de Sami Whitcomb, mais le Dream ne cède pas et compte 15 longueurs d’avance au moment d’entrer dans le dernier acte (81-66). Si les locales baissent en régime, le Mercury tente de revenir à coups de tirs à 3-points, mais manque cruellement de réussite.

Phoenix s’incline 96 à 82 et réalise la mauvaise opération de la soirée. À cause du succès de Washington face aux Wings, le Mercury voit les playoffs s’éloigner.

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