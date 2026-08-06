Les Mystics renversent les Wings après un incroyable comeback !

Menées de 20 points en deuxième mi-temps, les Mystics ont signé l’un des plus gros comebacks de la saison en s’imposant 96-92 face aux Wings, cinq jours après avoir déjà dominé Dallas. Portées par une immense Shakira Austin (27 points, 13 rebonds) et une Cotie McMahon décisive dans le dernier quart-temps (18 points, dont 10 dans les 10 dernières minutes), les joueuses de Washington enchaînent une cinquième victoire consécutive.

Les Wings ont pourtant longtemps eu la main sur la rencontre. Dès le premier quart-temps, Jessica Shepard et Arike Ogunbowale imposent leur rythme en combinant 14 points pour permettre à Dallas de virer en tête (31-28). En face, Shakira Austin maintient les Mystics à flot dans la peinture, tandis que Georgia Amoore sanctionne de loin avec trois paniers à 3-points.

Le deuxième quart-temps tourne ensuite à la démonstration texane. Intenable, Jessica Shepard atteint la pause avec 12 points à… 6/6 au tir, pendant qu’Alanna Smith ajoute 10 unités. Dallas termine la mi-temps sur un 13-2 et rentre aux vestiaires avec une confortable avance (59-44).

Le réveil de Washington

Les Wings poursuivent sur leur lancée au retour des vestiaires. Shepard reste parfaite au tir jusqu’à la fin du troisième quart-temps, Smith grimpe déjà à 17 points et Dallas s’envole à 76-56, soit 20 longueurs d’avance à trois minutes de la fin du troisième acte.

C’est alors que Shakira Austin sonne la révolte. La pivot inscrit 14 points dans le seul troisième quart-temps, maintenant les Mystics en vie. Puis, au buzzer, Sonia Citron rentre un énorme tir primé qui ramène Washington à 80-72 avant les dix dernières minutes.

Le dernier quart-temps appartient totalement aux Mystics. Menées 86-76, elles infligent un 10-0 pour revenir à égalité (86-86) à trois minutes de la fin. La rookie Cotie McMahon égalise d’abord sur la ligne des lancers-francs avant de réussir un panier avec la faute qui offre à Washington son premier avantage du match (89-88) à trois minutes du buzzer.

La salle explose, et Sonia Citron prend ensuite le relais avec deux pénétrations consécutives pour porter le score à 93-88 à une minute de la fin. Dallas tente bien de revenir grâce aux lancers-francs d’Ogunbowale, mais un tournant intervient à 33 secondes du terme.

Un challenge qui change tout

Les Wings obtiennent une faute offensive… avant que Sydney Johnson ne demande un challenge. Les arbitres reviennent finalement sur leur décision et rendent le ballon aux Mystics. Sur la possession suivante, Cotie McMahon contre une tentative d’Ogunbowale avant d’inscrire un tir près du cercle pour donner cinq points d’avance (95-90) à 11 secondes du terme.

Paige Bueckers réduit l’écart, mais Citron ajoute un lancer franc et Washington verrouille la dernière possession pour conclure un succès inespéré (96-92).

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