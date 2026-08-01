On n’arrête plus les Mystics !

Devant son public, Washington poursuit sa belle montée en puissance. Deux jours après avoir dominé Connecticut, les Mystics ont signé une quatrième victoire consécutive en s’imposant 81-75 face aux Wings, grâce notamment à une énorme performance de Shakira Austin.

Les Mystics ont démarré fort autour de leur duo intérieur Shakira Austin – Kiki Iriafen, qui fait rapidement des dégâts dans la raquette. Washington contrôle les débats pendant une bonne partie de la première période, mais Arike Ogunbowale maintient Dallas au contact avec 14 points avant la pause (38-35).

Les Wings profitent d’un passage plus compliqué des Mystics pour recoller. À cinq minutes de la fin, Arike Ogunbowale inscrit enfin son premier panier du second acte, un tir à 3-points qui redonne l’avantage à Dallas (64-63), une première depuis les deux premières minutes de la rencontre.

La réponse de Washington ne tarde pas. Cotie McMahon inscrit le dernier panier des Mystics à trois minutes du terme pour reprendre les commandes (71-68), avant que les locales ne verrouillent définitivement la rencontre à coups de lancers-francs pour un succès 81-75.

Un coup de moins bien pour Dallas

Impeccables sur la ligne, les Mystics convertissent ainsi leurs 10 derniers lancers francs, avec notamment un sans-faute de Sonia Citron (10/10) malgré une soirée compliquée au tir (3 sur 18).

Dans cette 4e victoire de suite, une première en six ans, Shakira Austin signe son meilleur match de la saison avec 28 points et 10 rebonds, tandis que Kiki Iriafen ajoute 22 points et 9 rebonds, confirmant son excellente forme après son double-double face au Sun.

Sonia Citron termine avec 16 points, alors que Paige Bueckers est la meilleure marqueuse de Dallas avec 23 points. Arike Ogunbowale ajoute 20 unités, mais seulement six après la pause. Avec un bilan de 16 victoires pour 12 défaites, les Mystics continuent de consolider leur place dans la course aux playoffs, tandis que Dallas enchaîne une troisième défaite sur ses quatre derniers matches.