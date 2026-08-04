Kelsey Plum arrache sa première victoire avec le Mercury !

Premier match sous ses nouvelles couleurs et premier succès pour Kelsey Plum avec Phoenix ! La lutte aura été féroce sur le parquet de la formation du Sky, qui n’aura rien lâché jusqu’au bout et qui a un temps cru au hold-up. Mais les 31 points de Kahleah Copper, bien épaulée par un tandem Plum-Thomas (20 et 19 points), ont fait la différence dans le final, avec DeWanna Bonner et Valériane Ayayi (14 et 11 points), également précieuses dans le rôle de facteurs X.

Chicago a fait la course en tête en début de match avant d’encaisser un 9-0 qui a permis à Phoenix de prendre le contrôle de la rencontre (16-21). L’euphorie de l’entrée de Kelsey Plum a maintenu la dynamique, la meneuse ayant pris soin de frapper fort dès son apparition sur le parquet avec un panier à 3-points. Puis, après le 9-0 alimenté par le trio Copper-Ayayi-Bonner (33-37), DeWanna Bonner et Valériane Ayayi (avec la faute) ont continué de flamber de loin pour offrir 12 longueurs d’avance à Phoenix (37-49). Pour répondre à Sydney Taylor et Kamilla Cardoso, Valériane Ayayi a ajouté deux points de près du cercle avant de voir Kelsey Plum planter un nouveau 3-points avant la pause (47-55).

Le contre décisif de DeWanna Bonner

Sydney Taylor, Natasha Cloud et Jacy Sheldon ont remis Chicago dans le droit chemin, mais Kelsey Plum a de nouveau pris feu en inscrivant 7 points de suite, sans oublier de délivrer deux précieuses passes décisives pour les 3-points du pétard ambulant Kahleah Copper (72-78). Malgré la perte de Sydney Taylor, sortie blessée à l’aine, Chicago a réussi à revenir à l’orgueil et à prendre sept longueurs d’avance dans le final, notamment grâce aux 3-points du trio Vandersloot-Carrington-Cloud (99-92). Alors que le Sky pensait tenir le bon bout, Phoenix a été plus tueur sur la fin, des deux côtés du terrain.

Alyssa Thomas a enchaîné 7 points de suite, dont un 2+1, pour égaliser à 99-99. Et pendant que Chicago perdait ses moyens, à l’image du lay-up manqué de Kamilla Cardoso, Kelsey Plum s’est chargée d’offrir trois longueurs d’avance à sa nouvelle équipe d’un 3-points « clutch » (101-103). Le contre impeccable de DeWanna Bonner sur Courtney Vandersloot, suivi de son 2/2 aux lancers francs, a fait le reste, laissant le Sky avec d’immenses regrets après cette défaite 106-101.

Pour le Mercury, le déplacement à Atlanta mercredi soir donnera la possibilité d’enchaîner tandis que le Sky défiera les Sparks, l’ancienne formation de Plum.

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