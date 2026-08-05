NBA 2K27 | Qui sera le joueur le plus rapide ?

2K Sports se prépare à monter en puissance dans les semaines à venir pour poursuivre la promotion de NBA 2K27, dont la sortie mondiale est pour le 4 septembre. A un mois du jour J, NBA 2K a ainsi dévoilé mardi un nouveau classement, après avoir publié le top 10 des meilleurs shooteurs à 3-points et celui des joueurs disposant de la meilleure détente.

En attendant celui des meilleurs dunkeurs, ce sont donc les joueurs les plus rapides ballon en main qui ont été mis à l’honneur, et c’est plutôt une surprise pour le numéro 1, notamment au regard de ce qu’il a apporté lors des dernières NBA Finals avec les Spurs puisqu’il s’agit de De’Aaron Fox avec une note de 97 !

Deux rookies dans le top 10 !

Le meneur de 28 ans devance aussi Tyrese Maxey, seul joueur noté à 96, tandis que le nouveau meneur des Blazers Ja Morant complète le podium (95), deux joueurs qu’on attendait à ce niveau.

En revanche, des joueurs comme Jalen Green, Shai Gilgeous-Alexander ou encore Jordan Clarkson ne figurent pas dans le classement. La suite est occupée par Amen Thompson des Rockets, qui arrive pour sa part en quatrième position avec 93 de note. C’est deux points de plus que Donovan Mitchell (91), tandis qu’Anthony Edwards arrive en sixième position avec une note de 90, aux côtés de quatre autres joueurs, dont deux rookies ! Une tendance qu’on avait déjà noté sur le classement des joueurs ayant la meilleure détente, puisque les rookies sont étonnamment mis en avant.

Avec la même note que l’arrière des Wolves, on retrouve ainsi Isaiah Collier du Jazz, le sophomore des Pelicans Jeremiah Fears, et donc les rookies Darius Acuff Jr et Kingston Flemings, qui se préparent à briller respectivement avec les Kings et les Hawks.

A noter que NBA 2K27 sera donc disponible le 4 septembre sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam et Nintendo Switch 2. Trois éditions seront proposées : une version standard à 69,99 €, une édition Deluxe à 99,99 € et une édition Ultra à 149,99 €. Ces deux dernières permettront de jouer en accès anticipé à partir du 28 août.

Top 10 players with the Highest Speed with Ball in NBA 2K27 👀 pic.twitter.com/WjzNWiLJPk — NBA 2K27 News&Intel (@2KIntel) August 4, 2026

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