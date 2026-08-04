NBA 2K27 : les notes des meilleurs shooteurs et des plus grosses détentes

Il n’y a pas que sur les terrains que les aptitudes au tir de Stephen Curry ont révolutionné le basket sur ces quinze dernières années. Manette en main également, les simulations de NBA 2K ont dû s’adapter en intégrant ce qui pouvait sembler irréel avant le début du règne du meneur des Warriors, en repoussant les limites de l’imaginaire, en termes de distance de tir et d’adresse.

Au fil des années, la référence en matière de jeu vidéo a repoussé le curseur sur ces points pour coller au mieux à ce dont Stephen Curry est capable de faire dans la vraie vie. Même à 38 ans, le «Chef» reste ainsi le maître de l’exercice, avec une note de 99 au tir à 3-points d’après le classement révélé pour NBA 2K pour NBA 2K27.

La petite surprise se situe au niveau de la deuxième place puisque Stephen Curry est talonné par un joueur sophomore, l’arrière Kon Knueppel, qui a hérité d’une note de 94 ! Il faut dire que l’ancien pensionnaire de Duke a impressionné en tournant à 42.5% d’adresse en 7.9 tentatives en moyenne par match lors de sa saison rookie ! De quoi laisser augurer une belle progression pour sa deuxième année, et pour la suite de sa carrière !

Le classement est complété par Duncan Robinson, Luke Kennard et Damian Lillard, vainqueur du dernier concours à 3-points du All-Star Game 2026, avec une note de 93. Le trio Luka Doncic, Anthony Edwards et Kevin Durant suit à 92, devant deux joueurs des Cavs, Max Strus et Sam Merrill, à 91.

Automatic from long range 🎯 The Top 10 Best 3 Point Shooters in NBA 2K27 pic.twitter.com/74QotQetT6 — NBA 2K (@NBA2K) August 3, 2026

Amen Thompson, le Marsupilami de NBA 2K27

NBA 2K27 a également publié le top 10 des joueurs dotés de la meilleure détente verticale, classement dominé par le voltigeur des Rockets Amen Thompson, avec une note de 99, à égalité avec le phénomène britannique Tobi Lawal, qui sort de deux ans à Virginia Tech avant d’être drafté en 48e position par les Mavs cet été. Là aussi, c’est un choix fort de la part de NBA 2K pour un joueur qui n’a pas encore foulé les parquets NBA !

Le jumeau d’Amen, Ausar Thompson et Cameron Carr, encore un rookie, suivent avec une note de 98 de détente, devançant six joueurs notés à 97, dont de gros CV : Anthony Edwards, Donovan Mitchell, Andrew Wiggins, Ja Morant, Zach Lavine et Zion Williamson !

Jumping out the gym ⬆️ The Top 10 highest Vertical ratings in NBA 2K27 pic.twitter.com/f61qp6QMmX — NBA 2K (@NBA2K) August 3, 2026

Pour rappel, NBA 2K27 sera disponible le 4 septembre sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam et Nintendo Switch 2. Trois éditions seront proposées : une version standard à 69,99 €, une édition Deluxe à 99,99 € et une édition Ultra à 149,99 €. Ces deux dernières permettront de jouer en accès anticipé à partir du 28 août.

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