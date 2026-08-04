Kelsey Plum marque les esprits pour sa première avec le Mercury

Le transfert de Kelsey Plum doit booster une attaque du Mercury en difficulté cette saison avec le quatrième plus mauvais «offensive rating» de la Ligue (105.4 points marqués pour 100 possessions). Cet apport offensif s’est ressenti dès la première sortie de la désormais ancienne joueuse des Sparks sous ses nouvelles couleurs.

Face au Sky, Phoenix a été dominée dans les premières minutes avant de profiter de l’entrée de Kelsey Plum pour virer en tête. Dans une rencontre serrée de bout en bout, c’est l’arrière qui a eu le dernier mot. Alors qu’il ne reste qu’une minute à jouer, elle s’élève à 3-points face à Kamilla Cardozo pour redonner l’avantage à son équipe. Chicago ne répond pas et Phoenix quitte l’Illinois avec un succès 106 à 101. Pour sa première sortie, Kelsey Plum termine avec 20 points en 20 minutes à 6/10 au tir.

«Elle sait comment mettre des points», résume Alyssa Thomas après la rencontre. «Nous savons que cela va faire une sacrée différence dans notre attaque en nous offrant davantage de marge de manœuvre. Je suis vraiment ravie de l’avoir avec nous et mettre 20 points en 20 minutes, c’est fou.»

À la conquête des playoffs

Si Alyssa Thomas a félicité la prestation de sa nouvelle coéquipière, son entraîneur, Nate Tibbetts, a été impressionné par le niveau affiché par Kelsey Plum. La double championne WNBA avait traversé le pays la veille pour atterrir à Chicago dans la soirée. Avant ce match face au Sky, elle n’avait participé à aucun entraînement du Mercury. Ce manque d’entraînement ne l’a pas gêné alors même qu’elle n’avait pas joué depuis cinq semaines à cause d’une blessure à la cheville.

«Elle était absente depuis cinq ou six semaines. Elle est arrivée hier soir à 22h30, elle n’a fait qu’un seul ‘shooting’ et elle a joué comme ça. C’était une sacrée prestation de sa part», félicite le tacticien de Phoenix.

Malgré ce succès, le Mercury (12-19) accuse toujours un lourd retard sur la huitième place occupée par les Mystics (16-12). Pour aider sa nouvelle équipe à accrocher les playoffs, Kelsey Plum va devoir rapidement trouver ses marques dans l’Arizona. Une intégration qui pourrait être facilitée par le fait qu’elle n’arrive pas en terre totalement inconnue. Elle a pu côtoyer Nate Tibbetts avec Team USA où il a été assistant et évoluer aux côtés de Kahleah Copper et d’Alyssa Thomas lors des compétitions internationales.

«Cela me semble très familier», affirmait Kelsey Plum lors de sa première conférence de presse avec le Mercury. «AT facilite le jeu pour que l’on puisse évoluer à ses côtés. Je dois faire attention à ses mouvements sans ballon. Lorsque vous mettez de l’intensité, le jeu s’ouvre. Je ne suis pas vraiment inquiète en ce qui concerne l’entraînement. J’ai regardé des vidéos et étudié leurs systèmes donc je suis aussi prête que possible.»

Ajoutez Basket USA comme source préférée sur Google Retrouvez nos articles plus souvent et facilement dans vos résultats de recherche Google et actualités à la Une. Suivre sur Google