Jackie Young voit triple face au Dream

On s’attendait à un gros match entre Atlanta et Las Vegas, deux des meilleures équipes de la ligue, mais il n’y a finalement pas eu photo, la «faute» à une performance XXL de Jackie Young. L’arrière a signé le troisième triple-double de sa carrière avec 28 points, 11 rebonds et 10 passes décisives, reléguant au second plan le duel entre A’ja Wilson et Angel Reese (23 points chacune). Il aura manqué un peu plus d’agressivité de la part de Rhyne Howard (19 points) et d’Allisha Gray (7 points à 2/10 au tir, dont 0/6 à 3-points) pour permettre au Dream de rivaliser davantage.

Après un premier acte équilibré, conclu par un 7-0 du Dream (24-22), Angel Reese s’est illustrée en inscrivant cinq points de suite avant de laisser place au show Jackie Young (29-24). L’arrière a alors fait parler toute l’étendue de son talent, alternant adresse à 3-points, percussion vers le cercle et passes décisives bien senties. Elle a ainsi lancé un 14-2, également alimenté par le duo Smith-Wilson, pour inverser la tendance (31-39), avant d’inscrire 11 points afin d’enfoncer le clou avant la pause, conclue par un tir à 3-points d’A’ja Wilson sur une passe décisive de Jackie Young (38-55).

Comme dans un rêve

Dos au mur, Atlanta n’a jamais vraiment réussi à réagir, se retrouvant rapidement à -20 sur un panier de NaLyssa Smith, encore servie par Jackie Young (43-63). A’ja Wilson a continué de tenir son duel face à Angel Reese, puis deux tirs à 3-points signés Jewell Loyd et Jackie Young ont définitivement mis fin au suspense avant la fin du troisième quart-temps (56-82). Les neuf points d’Angel Reese à cheval sur la fin de cette période et le début du dernier acte n’ont pas suffi à inverser la dynamique. Chelsea Gray et l’inarrêtable Jackie Young ont continué à alimenter le score pour redonner un écart plus que confortable aux Aces (71-92).

Toujours sur le parquet alors que l’issue de la rencontre ne faisait plus de doute, Jackie Young a fini par valider son triple-double grâce à deux nouvelles passes décisives pour NaLyssa Smith et Brianna Turner. De quoi conclure une soirée parfaite pour la star des Aces, avec un triple-double et une large victoire sur le parquet de la deuxième meilleure équipe de la conférence Est (109-87).

Les Aces vont désormais se préparer à défier le leader de la conférence Est, Indiana, ce jeudi, tandis que le Dream recevra le Mercury de Kelsey Plum mercredi.

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