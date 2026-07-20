Angel Reese salue la sanction de la WNBA contre Sandy Brondello

Après le dérapage, l’heure est à l’apaisement entre Sandy Brondello et Angel Reese. Lors de la rencontre remportée vendredi par Atlanta face à Toronto, la coach du Tempo avait exprimé sa frustration auprès des arbitres après un contact entre Angel Reese et Nyara Sabally, qui avait provoqué la sortie sur blessure de l’internationale allemande.

Les caméras de télévision avaient alors capté un commentaire de la technicienne australienne, qualifiant Angel Reese de « protected species », soit une « espèce protégée ». Une expression perçue comme particulièrement déplacée aux États-Unis, notamment parce qu’elle visait une joueuse noire.

Après les excuses de Sandy Brondello et la suspension d’un match prononcée par la WNBA, Angel Reese a fait part de sa satisfaction devant la réaction de la ligue.

« Tout d’abord, j’apprécie les excuses de Sandy, mais j’apprécie également l’amour et le soutien que j’ai reçus ces dernières 48 heures. Cela a été très émouvant », a-t-elle déclaré. « Je suis aussi reconnaissante que la ligue ait pris des mesures. Il n’y a pas de place pour la discrimination ou la haine dans cette ligue, de la part de qui que ce soit, des fans aux coachs en passant par les joueuses. Je suis simplement reconnaissante que nous puissions tourner la page et nous concentrer sur le basket et sur la victoire. La WNBA est censée être positive et nous sommes sur une très bonne lancée actuellement. Je veux simplement poursuivre sur cette voie et aller de l’avant. »

Sandy Brondello reconnaît son erreur

Sandy Brondello n’a pas cherché à se réfugier derrière le contexte culturel entourant cette expression. En Australie, son pays d’origine, le terme « protected species » est régulièrement employé pour dénoncer le traitement supposément favorable accordé à un joueur ou à une joueuse par les arbitres. Mais aux États-Unis, et appliquée à une joueuse noire, cette comparaison a suscité une vive polémique.

Avant de purger son match de suspension face à Las Vegas, la coach du Tempo a de nouveau présenté ses excuses.

« Je sais que je ne suis pas raciste, c’est donc une situation vraiment regrettable », a-t-elle confié. « Je tenais à présenter mes excuses dès qu’Angel serait prête. J’ai pris contact avec son équipe. C’est une démarche très sincère, car je ne souhaite à personne de vivre une telle expérience. »

« Ce genre de situation est bien trop fréquent au sein de la WNBA et j’étais en colère contre moi-même, car je fais partie de la solution, pas du problème. J’espère pouvoir avoir cette discussion et qu’elle apprenne à me connaître, moi et mes intentions. Les joueuses que j’ai entraînées dans cette ligue connaissent ma façon d’être. Je vais essayer de m’améliorer. J’ai commis une erreur et je vais essayer de ne plus employer certaines expressions typiquement australiennes. Cela n’a jamais été une attaque personnelle. Je suis sincèrement désolée et j’espère qu’elle va bien. »

L’incident semble donc clos entre les deux intéressées. Angel Reese a toutefois terminé la soirée avec une nouvelle inquiétude, puisqu’elle s’est blessée au genou gauche dans le quatrième quart-temps de la victoire face à Chicago.