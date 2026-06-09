A’ja Wilson gâche la belle soirée de Dominique Malonga

Sur une série de cinq défaites de rang, le Storm se rendait à Las Vegas pour essayer de retrouver le goût de la victoire face aux championnes de titre. C’est Seattle qui prend l’avantage dans un premier temps, porté par Dominique Malonga (19 points, 5 rebonds). La Française est active des deux côtés du terrain et inscrit six des dix premiers points du Storm (10-6).

Les Aces ne se laissent pas distancer grâce à A’ja Wilson (34 points, 12 rebonds, 9 passes). La quadruple MVP contre Flau’Jae Johnson puis Zia Cooke. En attaque, elle se montre avec un 2+1 et est servie par Chelsea Gray dans la raquette pour donner l’avantage à Las Vegas (15-14). Les deux formations font jeu égal jusqu’à la fin du premier acte, mais c’est le Storm qui domine les débats. Dominique Malonga enchaîne, à nouveau six points, pour voir son compteur grimper à douze unités (25-23).

Les Aces inversent la tendance dans la période suivante. NaLyssa Smith convertit dans deux «and one» avant de bénéficier d’une passe à l’aveugle de Chelsea Gray pour se retrouver complètement seule dans la raquette. Dans la foulée, c’est A’ja Wilson qui sert l’ailière. Face à Dominique Malonga, elle monte au cercle, réussit son tir et obtient un nouveau coup de sifflet (40-31).

Las Vegas passe la seconde

Dominique Malonga tente de calmer l’incendie, mais elle est contrée par A’ja Wilson. La Française tente de répondre en défense face à la MVP en titre, mais elle commet sa troisième faute et envoie la star des Aces tirer deux lancers-francs. Finalement, c’est un panier primé de Katie Lou Samuelson qui met fin à la disette de Seattle.

Le Storm revient à deux possessions, mais Las Vegas remet un nouveau coup d’accélérateur juste avant la mi-temps. A’ja Wilson trouve Chelsea Gray derrière l’arc. Sur la possession suivante, l’intérieure profite d’une faute d’Awa Fam pour obtenir deux lancers francs et réalise un 1/2 (52-43).

À la sortie des vestiaires, les Aces creusent l’écart grâce au duo Jackie Young (29 points, 6 passes) – A’ja Wilson. La première réussit deux paniers avant de servir sa coéquipière qui se fraie un chemin jusqu’au cercle. A’ja Wilson artille ensuite à 3-points.

Elle décoche deux flèches à longue distance pour offrir une confortable avance à son équipe au moment d’entrer dans le dernier acte (72-59). Ce quatrième quart-temps s’ouvre sur un panier primé de Dominique Malonga.

Un record pour A’ja Wilson

À cinq minutes du terme, A’ja Wilson réussit un tir à mi-distance, ce qui lui permet de devenir la plus jeune joueuse à atteindre la barre des 6 000 points en carrière (86-75).

La « franchise player » de Las Vegas ne s’arrête pas en si bon chemin et enchaîne avec un tir lointain face à Awa Fam et sert NaLyssa Smith, complètement oubliée par la défense du Storm. Pour finir cette bonne séquence, A’ja Wilson déborde Dominique Malonga avant de ressortir le ballon pour Jackie Young à 3-points. Le repli de Flau’jae Johnson arrive trop tard et la meneuse de Las Vegas s’élève.

Si Natisha Hiedeman réussit un tir depuis le logo à la dernière seconde, cela ne change pas l’issue du match. Les Aces s’imposent 101 à 91 et remportent un quatrième match consécutif. Les joueuses de Becky Hammon sont toujours invaincues dans cette Commissioner’s Cup et occupent la tête du classement avec les Minnesota Lynx.