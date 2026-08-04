Les Frenchies du Liberty prennent le meilleur sur le Storm de Dominique Malonga

Cocorico ! Une fois de plus, les Françaises ont brillé en WNBA, avec cette fois Pauline Astier, Marine Fauthoux et Marine Johannès, déterminantes pour prendre le meilleur sur le Storm de Dominique Malonga (17 points). Avant le 17-2 qui a fait basculer le match, Sabrina Ionescu (18 points), Breanna Stewart (24 points) et Jonquel Jones (20 points) avaient fait leur part du travail.

Sous les yeux de Steve Kerr… et d’Hillary Clinton, le Liberty a tout fait pour étouffer le Storm d’entrée afin de se faciliter la tâche, et a plutôt bien réussi son coup en débutant par un 24-7 sous l’impulsion du trio Ionescu-Stewart-Jones. À +10 après dix minutes (28-18), New York a ensuite profité de l’entrée de Marine Fauthoux pour accentuer son avance, la meneuse tricolore inscrivant un panier à 3-points avec la faute en prime, puis servant Han Xu, elle aussi derrière l’arc (34-18).

Mais il en fallait bien plus pour entamer la motivation de Seattle, qui s’est attelé à réduire l’écart avant la pause afin de préserver ses chances. Après s’être reposé sur les coups d’éclat de Natisha Hiedeman (36-30), ce sont Flau’jae Johnson et Dominique Malonga qui se sont mises en évidence, entre le 4/4 aux lancers francs de la première et les deux paniers de l’intérieure française, dont un tir à 3-points depuis le corner, pour ramener l’écart à quatre points (45-41) !

Le Marine’s Show

Un autre match venait de débuter, et la petite marge du Liberty à la pause (50-43) a eu bien du mal à résister aux assauts du Storm. Pauline Astier a enchaîné les bonnes séquences, et New York n’a rien pu faire face au 12-3 conclu par Natisha Hiedeman (70-67). Il a encore fallu les relais des joueuses tricolores pour relancer la machine et récompenser les stops défensifs des New-Yorkaises.

Marine Johannès a d’abord servi Breanna Stewart avant d’enflammer le Barclays Center avec un tir à 3-points en transition. Marine Fauthoux a enchaîné avec deux passes lumineuses, toujours en contre-attaque : une passe à terre pour Rebekah Gardner, puis un service dans le trafic pour Breanna Stewart, redonnant un peu d’air au Liberty à dix minutes de la fin (79-67).

Le run s’est poursuivi en début de quatrième quart-temps, avec un nouveau tir à 3-points de Marine Johannès, puis deux passes décisives de Marine Fauthoux, dont une touchdown pass à destination de Rebekah Gardner, pour porter le score à 87-69 et boucler un retentissant 17-2. Les derniers efforts de Dominique Malonga et Flau’jae Johnson n’ont pas suffi à relancer le suspense, et New York a validé sa victoire après un ultime tir à 3-points de Jonquel Jones pour s’imposer 95-83.

Les deux équipes se retrouveront ce mercredi, toujours au Barclays Center.

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