Dominique Malonga, la classe sur et en dehors du terrain

« C’était vraiment un moment émouvant. J’ai tout de suite appelé mes parents, parce que je n’arrivais pas à y croire. C’était vraiment incroyable pour moi. J’ai commencé cette saison sans m’être fixé d’objectifs particuliers, alors le fait que cela m’arrive si vite… Je suis vraiment reconnaissante. »

Dominique Malonga est revenue sur ce week-end de rêve à Chicago, où elle a côtoyé les plus grandes joueuses de la ligue à l’occasion de son premier WNBA All-Star Game.

La Française s’est surtout illustrée sur le parquet de l’United Center avec un dunk en plein match, ce qui n’était plus arrivé dans un All-Star Game depuis 2022. Elle a aussi signé un solide double-double, avec 12 points et 13 rebonds.

Une tenue imaginée avec sa meilleure amie

Mais la poste 5 du Storm ne s’est pas seulement fait remarquer ballon en main. Elle a aussi fait l’unanimité sur l’« Orange Carpet », où les joueuses ont défilé à leur arrivée à Chicago.

Pour être à la hauteur de ce premier grand rendez-vous médiatique, Dominique Malonga s’est tournée vers sa meilleure amie et styliste, Amina Traoré. Le résultat : une tenue dominée par un blazer vert, clin d’œil aux couleurs du Storm, associé à un ensemble entièrement noir et à une paire de lunettes soigneusement choisie.

« J’ai travaillé avec ma meilleure amie et styliste, Amina Traoré, pour composer ma tenue. Elle m’a montré cette veste et j’en suis littéralement tombée amoureuse », a-t-elle confié à People. « Je savais que je voulais qu’elle soit la pièce maîtresse, et c’est pourquoi j’ai opté pour un total look noir afin de vraiment la mettre en valeur. Dès que j’ai vu cette veste, j’ai su qu’elle serait ma tenue pour l’Orange Carpet. »

« Du streetwear sophistiqué »

Pour définir son style, Dominique Malonga explique avoir voulu « trouver l’équilibre entre du streetwear sophistiqué et des détails féminins ».

« J’adore associer des pièces structurées et décontractées à des éléments plus doux », précise-t-elle.

Avec un pantalon et des mocassins noirs, la Française a également soigné les accessoires. Quelques bagues, un bracelet, des boucles d’oreilles et une paire de lunettes sont venus compléter l’ensemble.

« J’ai choisi quelques bagues en argent, un bracelet et des boucles d’oreilles simples pour compléter le look plutôt que de le surcharger », poursuit-elle. « Je pense que les lunettes apportent la touche finale à n’importe quelle tenue. Une fois que j’ai su ce que j’allais porter, il fallait absolument que je trouve la paire parfaite. »

Lors de la soirée du samedi, Dominique Malonga avait cette fois opté pour une tenue blanche et crème. Une nouvelle démonstration d’élégance pour conclure le week-end, l’un des grands moments de ses débuts en WNBA.