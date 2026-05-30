Pauline Astier s’amuse et le Liberty enfonce le Mercury

Deux jours après un affrontement à New York, remporté par le Liberty, les coéquipières de Sabrina Ionescu recevaient, à nouveau, le Mercury, toujours dans la «Big Apple». Le début de la rencontre est dominé par les Françaises de New York. Sur la lancée de son dernier match, Marine Johannès (6 points, 2 rebonds) ouvre le score avec une flèche à longue distance. Elle en ajoute une seconde quelques minutes plus tard en effaçant Alyssa Thomas sur un «side-step». Dans la foulée, Pauline Astier (16 points, 6 rebonds, 6 passes) lui emboîte le pas, toujours à 3-points (9-4).

De son côté, le Mercury est en manque de réussite. Le Liberty en profite pour prendre jusqu’à onze points d’avance avant que Monique Akoa-Makani (13 points, 3 passes) ne réussisse un tir lointain, servie par Valériane Ayayi (1 rebond, 1 passe). Un panier qui ne lance pas Phoenix et New York crée un nouvel écart dès le début de la période suivante. Pour cela, Chris DeMarco peut compter sur le duo Pauline Astier – Jonquel Jones qui passe un 6-0 (23-12).

Pauline Astier à la baguette

Pour revenir, le Mercury s’appuie sur Alyssa Thomas qui enchaîne les paniers et les passes décisives. Phoenix efface une partie de son retard, mais est toujours mené au moment de rejoindre les vestiaires (36-31). Après la pause, le Liberty retombe dans ses travers et multiplie les pertes de balle. Les visiteuses profitent de ces possessions gâchées pour revenir à égalité après un panier de Kahleah Copper (39-39). Encore une fois, c’est grâce à son adresse à 3-points que le Liberty conserve son avance. Jonquel Jones et Han Xu s’illustrent derrière l’arc tandis que Pauline Astier se fraie un chemin jusqu’au cercle (50-42).

Le Liberty alourdit la mise dès le début du dernier acte. Pauline Astier se charge de l’attaque et Jonquel Jones contre Kahleah Copper pour offrir un panier facile à Rebekah Gardner en contre-attaque (67-57). Sous l’eau, Phoenix ne rend pas les armes et revient à trois points dans la dernière minute. Sur la possession suivante, Alyssa Thomas intercepte un ballon, mais DeWanna Bonner se manque derrière l’arc et ne peut égaliser. Pressé par le temps, Phoenix est contraint d’envoyer Pauline Astier et Betnijah Laney-Hamilton tirer des lancers francs, mais leur poignet ne tremble pas.

Par conséquent, le Liberty s’impose 75 à 68 et enfonce un peu plus le Mercury. Finaliste la saison dernière, la franchise de l’Arizona peine à mettre la machine en route et n’a remporté que deux de ses neuf premiers matchs.