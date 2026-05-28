Marine Johannès transforme sa frustration en record

Ce mercredi, le New York Liberty retrouvait le Phoenix Mercury, son bourreau des derniers playoffs. Alors qu’elle avait peu joué lorsque Sandy Brondello dirigeait l’équipe, Marine Johannès s’est installée dans le cinq de départ de Chris DeMarco. Et face à Phoenix, la vice-championne olympique a brillé.

En début de rencontre, la Française manque pourtant son premier tir derrière l’arc, contrée par son homologue Noémie Brochant. Frustrée, elle commet ensuite une faute sur sa compatriote. Une séquence qui va finalement lancer sa soirée, puisque Marine Johannès prend feu dans la foulée.

« Je suis quelqu’un qui ne parle pas beaucoup », rappelle-t-elle. « Parfois, j’utilise ces éléments pour me motiver. Avant le match, je pensais aussi à la saison dernière. C’était une période difficile. Affronter Phoenix, c’était vraiment motivant. Perdre trois matchs de suite, ce n’était pas facile non plus. Comme l’a dit l’entraîneur, il était temps de se montrer collectivement. C’était une belle soirée pour nous. »

Marine Johannès enchaîne quatre paniers lointains sur la fin du premier quart-temps. Dès le début de la période suivante, elle en ajoute un cinquième, malgré deux joueuses du Mercury venues contester son tir.

« Elle est toujours prête à tirer. Même si elles essaient de contester ses tirs, elle reste une shooteuse », souligne sa compatriote Pauline Astier. « C’est vraiment une bonne joueuse et elle va marquer quand nous allons en avoir besoin. Je sais qu’elle est toujours prête à prendre et à rentrer ces tirs fous. »

Une adresse retrouvée

Pourtant, malgré cet excellent passage de la Française, le Liberty est mené. La situation s’inverse en deuxième période, lorsque New York passe un 23-0 pour sceller le sort du match. Pendant ce « run », Marine Johannès efface Kiana Williams sur un « stepback » avant de réussir son 7e tir de loin de la soirée, nouveau record personnel.

Après avoir connu un coup de moins bien au milieu du mois de mai, Marine Johannès avait déjà retrouvé de l’adresse dans la défaite face à Portland, avec 17 points à 5/9 de loin. Face à Phoenix, la « Magicienne » de New York a confirmé cette montée en puissance, avec 21 points à 7/11 au tir, dont 7/9 à 3-points.

Dans son sillage, et portée par une défense retrouvée, New York s’est imposé 84-74 pour renouer avec la victoire après trois revers de rang.

« Nous sommes altruistes et nous nous encourageons mutuellement », apprécie la gâchette du Liberty. « Quand nous faisons bien circuler le ballon et que nous exécutons correctement les systèmes, nous sommes une bonne équipe. Cela ne dépend pas que du cinq de départ, mais cela repose sur toute l’équipe et nous l’avons vu ce soir. »