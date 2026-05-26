Le dernier mot pour Carla Leite face à Marine Johannès

Pendant que les Knicks fêtaient leur accession aux NBA Finals, leurs homologues féminines faisaient grise mine, battues pour la troisième fois de suite. Après Golden State et Dallas, le Portland Fire a (encore) pris le meilleur sur le Liberty, qui s’est fait griller la politesse sur la fin, notamment par une Carla Leite impressionnante (18 points). En l’absence de Sabrina Ionescu (ménagée), Marine Johannès a retrouvé des couleurs avec 17 points et 6 passes décisives, après avoir sorti deux matchs à zéro point. Mais ni sa prestation ni celle de Breanna Stewart (25 points, 7 rebonds, 3 interceptions) n’ont suffi pour contenir la fougue du Fire !

Portland a rapidement mis New York dans l’embarras, s’appuyant notamment sur les 3-points de la triplette Geiselsoder-Engstler-Oblak pour faire la course en tête (9-16). Marine Johannès a dû s’employer en débutant à 3/3 à 3-points pour refaire brièvement passer le Liberty devant dans le deuxième quart-temps et répondre aux trois paniers de Carla Leite (28-27). Mais le Fire a gardé le cap, entre le 3-points de Teja Oblak et la contre-attaque fulgurante de Carla Leite pour rentrer aux vestiaires avec deux points d’avance (33-35).

En moins d’une minute, les protégées de Chris DeMarco ont toutefois repris les commandes, sur un 3-points de Breanna Stewart et un de Marine Johannès après avoir fait danser son adversaire directe (39-35). Pauline Astier a poursuivi sur cet élan avec un floater pour conclure un 11-3 en faveur des New-Yorkaises. Après la passe aveugle de Marine Johannès pour le 2+1 de Jonquel Jones (47-40), c’est le trio Stewart-Xu-Allen qui a placé le Liberty à +10 à l’approche du début du dernier quart-temps (57-47). Tout semblait bien parti. Et pourtant…

Carla Leite climatise le Barclays Center

Portland n’avait pas encore dit son dernier mot et a remis la pression, profitant notamment de deux turnovers de Marine Johannès pour retrouver le droit chemin, avec Bridget Carleton, Carla Leite à mi-distance, Teja Oblak et Megan Gustafson à 3-points pour passer un 9-0 et ramener le Fire à -1 (59-58) !

Après la réaction de Pauline Astier et Jonquel Jones, Portland a conclu sans trembler, enchaînant par un impressionnant 12-0 alimenté par trois paniers de Sarah Ashlee Barker et un 3-points de Luisa Geiselsoder (65-72).

Le 4/4 au lancer de Breanna Stewart n’a pas suffi à relancer New York, qui est tombé sur une grande Carla Leite dans le final. La meneuse française a guidé son équipe vers la victoire d’un drive conclu main gauche à pleine vitesse devant Pauline Astier avant de clouer le bec de Breanna Stewart d’un 3-points plein d’assurance (71-77).

Le 3-points de Marine Johannès pour lui répondre n’a pas suffi et le Fire est reparti de la Grosse Pomme avec un nouveau succès, 81-74 !

New York va à présent recevoir Phoenix à deux reprises pour essayer de se relancer, sans doute avec Sabrina Ionescu, et peut-être avec Satou Sabally, sortie en premier quart-temps cette nuit (malade). De son côté, Portland va rentrer à la maison pour affronter Connecticut demain soir et essayer de viser une troisième victoire de suite.