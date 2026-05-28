Le show Marine Johannès relance le Liberty face au Mercury

New York se savait dos au mur après avoir perdu ses trois précédents matchs. La réaction a été à la hauteur de l’affront, et c’est le Mercury qui en a fait les frais, sans solution face au show Marine Johannès, meilleure marqueuse et passeuse de son équipe (21 points, 5 passes décisives), l’apport du tandem Stewart-Jones (11 et 17 points) et la défense des joueuses de Chris DeMarco qui a fait la différence dans le troisième quart-temps.

Marine Johannès s’est employée à mettre son équipe sur les bons rails, avec une sublime passe aveugle pour la revenante Leonie Fiebich, puis un impressionnant 4/5 à 3-points avant de conclure son festival d’une passe dans le dos pour Rebekah Gardner en contre-attaque (23-16).

Seul problème, New York n’a pas su capitaliser sur cette folle entame, et le Mercury est resté dans le coup, notamment grâce aux bons passages du trio Copper-Nogic-Linskens. À 3-points, Jovana Nogic a même fait passer Phoenix en tête juste avant la pause (42-43) replongeant presque le Liberty dans le doute !

Un 23-0 qui a tout changé

Le Mercury a compté jusqu’à 8 longueurs d’avance au retour des vestiaires sur deux lancers de Monique Akoa-Makani, elle aussi de retour cette nuit (42-50). Les coéquipières de Marine Fauthoux ont alors retrouvé le droit chemin… par leur défense ! Breanna Stewart a mis des paniers importants pour éviter le pire, aidée ensuite par une Jonquel Jones également précieuse. Mais c’est bien la défense et les 9 balles perdues provoquées par le Liberty qui ont nourri un incroyable 23-0 conclu par deux paniers de suite dont un 2+1 de Pauline Astier (72-55).

Cette fois, il ne pouvait plus rien arriver aux New-Yorkaises, malgré les efforts de la paire Copper-Thomas. A 3-points, Leonie Fiebich et Betnijah Laney-Hamilton ont sécurisé la victoire 84-74.

Marine Johannès a elle terminé la partie avec un nouveau record de 7 paniers à 3-points inscrits en WNBA sur un match, à un petit panier du record de la franchise détenu par Sabrina Ionescu (8), ménagée. MJ est également la shooteuse extérieure la plus prolifique de ce début de saison en WNBA avec déjà 27 paniers à 3-points inscrits.

L’essentiel est assuré avec la victoire, qui plus est face à l’équipe qui avait sorti New York au premier tour des playoffs la saison dernière. Les deux équipes se retrouveront dès demain soir, toujours au Barclays Center.