Après seulement sept matchs, le Liberty est déjà dans le dur

Avec l’arrivée de Satou Sabally durant l’intersaison, le Liberty abordait cette campagne 2026 avec de grandes ambitions. Pourtant, la franchise de New York a calé au démarrage.

Après sept matchs, les joueuses de Chris DeMarco affichent un bilan négatif de trois victoires pour quatre défaites, avec un dernier revers concédé face au Fire. Il s’agit du pire départ du club depuis la saison 2022, que le Liberty avait commencée avec une seule victoire en huit matchs.

« C’est une leçon pour tout le monde », reconnaît Breanna Stewart après la défaite face au Fire. « Je dis aux filles dans le vestiaire que personne ne s’attendait à cela. Nous ne pensions pas que tout allait être facile, au contraire cela va prendre du temps. Nous allons connaître des hauts et des bas. Actuellement, nous sommes dans ce qui s’apparente à une période de bas. On va arriver à une période où tout le monde sera en confiance et à l’aise avec la situation. Je suis heureuse que cela arrive en début de saison plutôt qu’à la fin. »

Des hauts et des bas, le Liberty en a déjà connu lors de ces premières semaines de saison régulière. Car si Pauline Astier s’est plutôt bien acclimatée à la WNBA, l’équipe peine à finir les matchs. Face au Fire, New York s’est ainsi incliné alors qu’il comptait dix points d’avance avant d’entrer dans le dernier acte.

Une équipe consciente de ses faiblesses

« Encore une fois, nous n’avons pas contrôlé la rencontre jusqu’à la fin », regrette Marine Johannès. « Nous avons perdu trop de ballons. Les rebonds et les pertes de balle sont des problèmes que nous avons depuis le début de la saison. Nous allons travailler dessus et regarder les vidéos dès demain. »

Pour nuancer ce mauvais démarrage du Liberty, il faut aussi rappeler que Chris DeMarco ne peut pas encore compter sur l’intégralité de son effectif. Satou Sabally et Sabrina Ionescu ont manqué les premières rencontres de New York. Face au Fire, la première n’a joué que quatre minutes avant de quitter la partie, malade. La seconde, elle, a été ménagée à cause d’une blessure au pied, alors que le Liberty disputait un « back-to-back ».

« Nous traversons une période difficile parce que nous avons des joueuses qui arrivent lorsque d’autres repartent », rappelle Rebecca Allen. « Je veux qu’il y ait un peu d’indulgence. Aujourd’hui, nous avons joué avec plus d’intensité sur plusieurs aspects, mais nous devons trouver une alchimie et une cohésion des deux côtés du terrain. Je trouve qu’il y a des moments où nous sommes à la traîne. Nous devons conserver ce niveau d’intensité pendant 40 minutes. Certains de nos problèmes, les pertes de balle et les rebonds, relèvent simplement des efforts que nous fournissons sur le parquet. Nous devons en faire davantage. »