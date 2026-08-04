Avant de retrouver les gymnases à la rentrée, Nike a tout prévu pour vous accompagner sur le bitume avec la sortie de ce tout nouveau modèle « ST Charge » justement fait pour jouer en extérieur et disponible en France depuis la fin de la saison dernière.

Portée par le meneur des Pistons Cade Cunningham sur la fin de saison, la paire se distingue par sa semelle extérieure faite pour accrocher sur le bitume, composée en caoutchouc XDR, particulièrement adhérente. La semelle intermédiaire est quant à elle équipée d’un amorti « Air Zoom » sous l’avant du pied et de mousse Cushlon.

La tige innove elle aussi avec un matériau innovant appelé « Monster-Skin » dont les points forts sont l’élasticité, l’aération et la légèreté. Autant dire que le cocktail a de quoi faire un carton au cours de l’été ! Pour ce nouveau coloris « Pink Foam », on retrouve une tige en différentes teintes de rose avec des finitions en noir et doré, tandis qu’une partie de la semelle extérieure apparaît en bleu translucide.

La Nike ST Charge « Pink Foam » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.

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