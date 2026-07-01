La Nike ST Charge prête à chauffer le bitume

La saison 2025-2026 est officiellement terminée, place à l’été et aux tournois streetball pour garder le rythme avant de retrouver les gymnases à la rentrée. Nike a tout prévu pour vous accompagner sur le bitume en sortant ce tout nouveau modèle « ST Charge » justement fait pour jouer en extérieur.

Portée par le meneur des Pistons Cade Cunningham sur la fin de saison, la paire se distingue par sa semelle extérieure faite pour accrocher sur le bitume, composée en caoutchouc XDR, particulièrement adhérente. La semelle intermédiaire est quant à elle équipée d’un amorti « Air Zoom » sous l’avant du pied et de mousse Cushlon.

La tige innove elle aussi avec un matériau innovant appelé « Monster-Skin » dont les points forts sont l’élasticité, l’aération et la légèreté. Autant dire que le cocktail a de quoi faire un carton au cours de l’été ! Le premier coloris « Triple Black » s’affiche principalement en noir avec des finitions en orange, sur le logo présent sur la languette notamment.

La Nike ST Charge « Triple Black » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.