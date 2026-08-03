Inclusion : Cheryl Reeve répond à Sophie Cunningham

Depuis plusieurs jours, Sophie Cunningham est au centre d’une nouvelle polémique. L’ailière du Fever avait déclaré vouloir protéger «les jeunes filles dans le sport», estimant qu’elles «ne devraient pas affronter des hommes biologiques». Si elle soutient ne pas être contre les personnes transgenres, ses propos n’ont pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la sphère de la WNBA à commencer par l’entraîneuse des Minnesota Lynx, Cheryl Reeve.

«Je pense qu’il est problématique de suggérer que les athlètes transgenres sont le principal problème dans le sport féminin», affirmait-elle en marge du duel entre Lynx et Fever. «Ce qui est gênant, c’est qu’il y a une partie de la population qui en fait un problème majeur. Nous devons protéger les enfants transgenres. Chaque enfant a le droit d’avoir un accès aux sports.»

Cheryl Reeve a joint les actes aux paroles lors de la rencontre entre Minnesota et Indiana. La tacticienne des Lynx a arboré un t-shirt où il était inscrit «Trans kids belong», pour dire que les enfants transgenres avaient le droit de pratiquer tous les sports, peu importe leur genre.

En marge de cette rencontre, Sophie Cunningham et Cheryl Reeve ont échangé quelques mots sans qu’aucune des deux intéressées ne dévoile le contenu de cet échange.

«Nous comprenons toutes les deux que nous avons une plateforme. Nous avons échangé sur notre envie d’éduquer», explique l’entraîneuse des Lynx. «Nous avons certaines choses en commun, et d’autres points où nous sommes en désaccord. Tout dépend de la manière dont nous abordons les choses. C’était plus agréable de se rencontrer en personne.»

Dans le Target Center, le passage de Sophie Cunningham a divisé les fans des Lynx. Certains ont arboré un t-shirt similaire à celui de Cheryl Reeve tandis que d’autres avaient des pancartes sur lesquelles il était écrit «Nous t’aimons Sophie» ou «Merci Sophie de parler pour les filles.»

Caitlin Clark évite le sujet, Natalie Nakase monte au créneau

Interrogée à ce sujet en conférence de presse, Caitlin Clark a préféré éviter la question : «Je pense que c’est à la Ligue et aux personnes dirigeantes de travailler avec les athlètes pour trouver des solutions. Notre priorité, c’est le basket. Nous parlons de comment nous pouvons gagner des matchs, ce qui n’est pas arrivé ce soir.»

Si Caitlin Clark évite le sujet, d’autres figures de la WNBA n’hésitent pas à donner leur avis. C’est le cas de Natalie Nakase, l’entraîneuse des Golden State Valkyries.

«Pour moi, le sport, c’est une question d’inclusion et de permettre à chacun d’être soi-même», commence-t-elle par souligner. «C’est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j’ai été plusieurs fois dans des conversations où l’on me disait que je n’avais pas ma place ici à cause de ma taille ou de mon origine (elle est d’origine japonaise). Je ne veux pas de cet environnement. Je suis convaincue que toutes les femmes et toutes les petites filles méritent de jouer et cela inclut les femmes transgenres. Je suis totalement en faveur de l’inclusivité.»

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