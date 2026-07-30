La WNBA sanctionne une copropriétaire du Storm après une altercation avec des fans

La WNBA a décidé de sanctionner Celeste Keaton, copropriétaire minoritaire du Storm, après son altercation avec deux supportrices mardi soir, lors de la réception du Fever. La dirigeante devra payer une amende, dont le montant n’a pas été communiqué, et ne pourra pas assister aux cinq prochaines rencontres à domicile de Seattle.

Les deux jeunes femmes avaient apporté à la Climate Pledge Arena une pancarte remerciant Sophie Cunningham d’avoir « pris la défense des filles ». Un message faisant référence aux récentes déclarations de l’arrière d’Indiana, opposée à la participation des athlètes transgenres aux compétitions féminines.

Selon leur témoignage, Celeste Keaton les aurait insultées. L’incident s’est produit dans un contexte tendu puisqu’un rassemblement en soutien à Sophie Cunningham avait été organisé avant le match, aux abords de la salle.

Le Storm avait déjà présenté ses excuses

Dès mercredi, le Storm avait présenté ses excuses, par sa propriétaire majoritaire, Ginny Gilder, en rappelant que la franchise souhaitait proposer « un environnement inclusif dans lequel chaque supporter est traité avec respect ».

Après l’annonce de la sanction, le club de Seattle a fait savoir qu’il respectait la décision de la ligue. « Nous restons déterminés à créer un environnement accueillant et respectueux pour toutes les personnes qui assistent à un match du Storm », a ajouté la franchise dans un communiqué.

Sophie Cunningham a également réagi sur les réseaux sociaux. « Je crois sincèrement qu’il existe un espace sûr et de l’amour pour tout le monde », a-t-elle écrit, avant d’appeler à ne pas confondre désaccord et agressivité : « On peut ne pas être d’accord et rester bienveillant. »

L’ancienne joueuse du Mercury a ensuite qualifié le comportement de Celeste Keaton de « vraiment embarrassant ». Sur le terrain, Indiana s’était imposé 105-95, infligeant au Storm une septième défaite consécutive.