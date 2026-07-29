Kelsey Mitchell et Caitlin Clark font encore plier le Storm

Elles ont remis ça ! Dix jours après avoir planté 45 et 30 points, Caitlin Clark et Kelsey Mitchell ont à nouveau fait des misères à Seattle, cette fois à la Climate Pledge Arena.

La meneuse a compilé 28 points et 7 passes décisives, tandis que sa première lieutenante en a inscrit 32. Surtout, le Storm n’a pas pu compter sur Dominique Malonga (malade) pour rivaliser, et tous les efforts de Natisha Hiedeman (33 points) et Flau’jae Johnson (16 points) n’ont pas suffi.

Les protégées de Sonia Raman ont ainsi concédé leur 24e revers de la saison, non sans avoir bataillé. L’entame de match a été très compliquée, notamment face au show de Sophie Cunningham, qui a inscrit 11 points dans le premier quart-temps, à 3/3 de loin. Deux paniers à 3-points consécutifs en contre-attaque ont ainsi permis à Indiana de creuser un premier écart important (37-20).

Kelsey Mitchell injouable dans le dernier acte !

Le Storm a toutefois réussi à s’accrocher pendant que le Fever perdait Aliyah Boston, touchée à un genou déjà douloureux après être retombée sur les pieds de Flau’jae Johnson. Cette dernière s’est démenée pour redonner espoir à son équipe avant la pause, avec l’aide de Natisha Hiedeman et Awa Fam (45-58). Le trio a ensuite poursuivi son offensive, permettant à Seattle de revenir à deux longueurs sur un panier à 3-points d’Awa Fam (63-65).

Caitlin Clark a aligné 7 points de suite en guise de réponse, mais Seattle a réussi à rester à moins de deux possessions jusqu’au début du dernier acte. Ce sont finalement trois paniers à 3-points, un de Myisha Hines-Allen et deux de Kelsey Mitchell, qui ont fini par avoir raison de l’enthousiasme du Storm (76-85).

Auteur de 18 points dans le dernier quart-temps, Kelsey Mitchell s’est montrée imperturbable. À chaque tentative de retour de Seattle, notamment par Natisha Hiedeman, l’arrière d’Indiana a répondu à mi-distance, aux lancers francs ou près du cercle. Un ultime panier à 3-points, suivi d’un 2+1, a définitivement mis fin au suspense (88-101).

Battu pour la septième fois de suite (105-95), Seattle va reprendre la route pour un « road trip » de quatre matchs. Dans le même temps, Indiana se rendra à Portland avec une cinquième victoire consécutive dans le viseur.