Les Lynx résistent au Fever pour remporter leur 10e victoire de suite !

Le choc entre Minnesota et Indiana a tenu toutes ses promesses dimanche soir. Il a surtout permis aux Lynx de confirmer leur suprématie au sommet de la ligue avec un dixième succès de rang à la clé, à l’issue d’un match plutôt bien géré, marqué par les performances d’une Olivia Miles encore époustouflante de maturité (28 points, 6 passes décisives) et les 27 points de Courtney Williams, soit son deuxième meilleur match offensif de la saison.

Il n’a pas manqué grand-chose au Fever pour inverser la tendance en fin de match, entre le double-double de Caitlin Clark (19 points, 10 passes décisives), les 37 points de Kelsey Mitchell et les 15 points, 8 rebonds et 7 passes décisives d’Aliyah Boston, qui pourra regretter de ne pas avoir tenté un tir ouvert à 3-points qui aurait pu tout changer, alors que le score était de 100-98.

Les Lynx avaient plutôt bien géré leur match jusqu’au milieu du quatrième quart-temps, avec la paire Miles-Williams pour alimenter le scoring, mais aussi les précieux relais de Napheesa Collier (18 points, 8 rebonds, 7 passes décisives) et Natasha Howard. Indiana a fait de son mieux pour résister, mais a tout de même compté jusqu’à 15 longueurs de retard sur une contre-attaque conclue par Courtney Williams en début de troisième quart-temps (71-56).

Aliyah Boston sanctionnée par le duo Miles-Howard

Le 3-points puis le 2+1 de Lexie Hull, suivis des cinq points de Kelsey Mitchell, ont fait renaître l’espoir dans le camp du Fever (75-69), jusqu’à ce que Napheesa Collier ne hausse le ton avec deux paniers près du cercle, un lancer franc et un 3-points pour boucler la période (87-76). Courtney Williams a marqué à deux reprises à son tour avant de voir «Queen Phee» porter la marque à 96-82 grâce à un nouveau 3-points depuis le corner.

Alors que les Lynx semblaient tenir le bon bout, Indiana a jeté toutes ses forces dans la bataille, donnant lieu à un 14-2 alimenté par un trio Clark-Mitchell-Boston de nouveau intenable ! La série a failli tout relancer, le Fever revenant à seulement deux points (98-96). Quelques instants plus tard, les Lynx ont fini par reprendre le contrôle, profitant de l’hésitation d’Aliyah Boston, sanctionnée d’un marcher après avoir tergiversé au moment de prendre un tir à 3-points ouvert à la suite d’un pick-and-pop avec Caitlin Clark. La sanction a été immédiate : Natasha Howard puis Olivia Miles, avec un lay-up plus la faute, ont scellé le sort du match dans la foulée (105-98).

Comme la saison dernière, Minnesota poursuit sa course en tête de la WNBA avec ce dixième succès consécutif. Et on se demande bien qui pourra arrêter ce rouleau compresseur. Les Lynx vont savourer un peu de repos avant de recevoir Los Angeles jeudi, puis Las Vegas samedi. Les Aces seront, par ailleurs, le prochain adversaire du Fever jeudi à Indianapolis.