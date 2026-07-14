Olivia Miles bat son record grâce au « pouvoir de l’amitié »

Olivia Miles était à l’honneur au Target Center pour la réception du Mercury. Ses coéquipières et Cheryl Reeve portaient un tee-shirt à l’effigie de la rookie, présente sur la couverture du dernier numéro du magazine Slam.

La meneuse a ensuite prolongé la célébration sur le parquet. Au début du quatrième quart-temps, Olivia Miles comptait déjà 17 points.

Elle a franchi la barre des 20 unités avec un premier « stepback » face à Lexi Held. Elle a récidivé sur la possession suivante, avant d’ajouter un troisième panier primé pour ramener Minnesota à une possession.

« Je prends ce que la défense me donne et j’ai toujours confiance en mon tir, sans me soucier de la joueuse qui me défend ou de ma réussite jusque-là », explique Olivia Miles.

« Cheryl m’aide beaucoup en appelant certains systèmes. Mes coéquipières m’aident énormément, que ce soit en écartant le jeu ou en posant de bons écrans. Je leur dois tout. Elles m’aident à réussir ici. »

Après un bref passage sur le banc en raison de ses fautes, Olivia Miles est revenue sur le parquet à moins de quatre minutes du terme. Sur sa première possession, elle a trouvé Kayla McBride derrière la ligne à 3-points.

Le « pouvoir de l’amitié » au service des Lynx

« J’ai parlé avec Mac et elle m’a dit que nous devions faire en sorte que la foule soit impliquée. Je lui ai répondu : “D’accord, alors mets un panier à 3-points” », raconte la rookie.

« Après cela, nous avons enchaîné les tirs primés. Nous savons que lorsque le momentum tourne en notre faveur, le Target Center se met à vibrer. »

Olivia Miles a poursuivi avec un « floater » face à Monique Akoa-Makani. Deux possessions plus tard, elle a provoqué une faute de la Française.

Son 2/2 sur la ligne des lancers francs lui a permis de dépasser son précédent record personnel, fixé à 31 points.

La rookie ne s’est pas contentée de marquer dans le « money-time ». Elle a de nouveau trouvé Kayla McBride derrière l’arc, avant de repérer la coupe de Natasha Howard vers le cercle.

Olivia Miles a alors servi son intérieure, qui a scellé la victoire des Lynx.

« J’adore tellement ces femmes », confie Olivia Miles. « En seulement deux ou trois mois, elles m’ont tout donné et je ne pouvais rien demander de plus. C’est tellement facile de traverser un mur pour assurer leurs arrières. »

« Nous nous encourageons mutuellement. Le pouvoir de l’amitié peut vraiment vous emmener très loin. Nous nous apprécions sincèrement et cela se voit sur le terrain. »

Un poids énorme sur les épaules

Olivia Miles a terminé la rencontre avec 33 points à 10/16 au tir, 3 rebonds et 8 passes décisives.

Après seulement 22 matchs en WNBA, la meneuse de 23 ans a déjà dépassé les 400 points, 100 rebonds et 100 passes décisives. Aucune joueuse n’avait atteint ces trois paliers aussi rapidement.

Dans son sillage, les Lynx affichent un bilan de 18 victoires pour 6 défaites. Minnesota possède ainsi le meilleur bilan de WNBA, malgré l’absence de Napheesa Collier, qui n’a pas encore joué cette saison.

« Olivia Miles porte un poids énorme sur les épaules », souligne Cheryl Reeve. « Une grande partie du succès de l’équipe repose sur elle et c’est impressionnant de voir comment elle gère cette situation. »