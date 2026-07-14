Olivia Miles bat son record en carrière pour renverser le Mercury

Après la correction historique reçue face aux Aces, le Mercury se rendait à Minneapolis pour tenter de mettre fin à une série de trois défaites consécutives. Contrairement à la rencontre face à Las Vegas, Phoenix réussit son entame. Les joueuses de Nate Tibbetts font jeu égal avec les Lynx avant d’accélérer en fin de premier quart-temps.

Pour répondre aux assauts d’Olivia Miles et de Kayla McBride, qui se montreront décisives en fin de rencontre, le Mercury s’appuie sur son adresse extérieure. Phoenix conclut ainsi ce premier acte avec un superbe 5/6 derrière l’arc pour prendre six longueurs d’avance (27-21).

Le deuxième quart-temps s’ouvre sur un panier primé d’Olivia Miles, mais Phoenix poursuit sur sa lancée grâce à Kahleah Copper. L’ailière inscrit un panier avec la faute de Maya Caldwell, puis réussit son troisième tir à 3-points de la partie en autant de tentatives.

Minnesota efface toutefois rapidement son retard et prend les commandes lorsque Kayla McBride décoche une flèche lointaine malgré la faute de Kahleah Copper. Sur la ligne, l’arrière ne tremble pas et convertit le 3+1 (39-38).

Phoenix s’accroche

Phoenix répond par l’intermédiaire d’un panier à 3-points de Monique Akoa-Makani (17 points). Noémie Brochant tente d’imiter sa compatriote, mais elle est contrée par Nia Coffey, qui conclut seule en contre-attaque. L’attaque du Mercury commence alors à s’enrayer. Les visiteuses enchaînent trois nouvelles pertes de balle, systématiquement sanctionnées par les Lynx, qui virent en tête à la pause (50-49).

La franchise de l’Arizona se reprend dès le retour des vestiaires. La deuxième mi-temps débute par une perte de balle d’Olivia Miles, qui permet à Monique Akoa-Makani de filer en contre-attaque. Pendant que Minnesota multiplie les ballons perdus, Phoenix inflige un 6-0 à son adversaire.

Il faut attendre près de trois minutes pour voir Natasha Howard mettre fin à l’inefficacité des Lynx. Olivia Miles l’imite avec un nouveau panier accompagné de la faute (55-55). Malgré ce sursaut de Minnesota, le Mercury conserve les commandes au moment d’aborder le dernier acte (75-69).

Olivia Miles embrase le dernier quart-temps

Olivia Miles se charge alors d’effacer le retard de son équipe. La rookie enchaîne deux « stepbacks » à 3-points face à Lexi Held, puis ajoute un troisième tir lointain pour replacer Minnesota en tête (80-79).

Son coup de chaud est interrompu lorsqu’elle commet sa cinquième faute. Cheryl Reeve la rappelle sur le banc pendant quelques minutes, avant de la relancer à quatre minutes du terme. Les Lynx possèdent alors deux points d’avance, mais Alyssa Thomas remet rapidement les deux équipes à égalité.

Sur une mauvaise rotation défensive de Phoenix, Kayla McBride se retrouve complètement seule derrière l’arc et inscrit son cinquième tir primé de la soirée (92-89). À une minute du terme, les deux équipes sont encore dos à dos.

Olivia Miles retrouve alors Kayla McBride à 3-points, avant que Monique Akoa-Makani ne réponde à mi-distance. À trente secondes du buzzer, la meneuse sert Natasha Howard sous le cercle. Un panier qui scelle pratiquement le sort de la rencontre puisque Phoenix perd le ballon dès la remise en jeu suivante.

Portés par les 70 points cumulés de Kayla McBride et Olivia Miles, les Lynx s’imposent finalement 104-100. Avec 33 points, la rookie établit un nouveau record en carrière, tandis que le Mercury concède une quatrième défaite consécutive.