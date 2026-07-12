Les Aces collent une fessée historique au Mercury : +48 !

Les Aces doivent être sacrément rancunières au regard de la gifle infligée au Mercury cette nuit ! Le soir de « l’Opening Night » et de la remise de leurs bagues de championnes, les protégées de Becky Hammon avaient en effet vu Phoenix venir gâcher la fête en s’imposant 99-66 à Las Vegas.

Depuis, les Aces avaient déjà rectifié le tir en ramenant un succès d’Arizona (86-76), porté par les 33 points d’A’ja Wilson. Mais pour ces nouvelles retrouvailles, Las Vegas a sorti l’artillerie lourde afin de s’imposer 106-58, soit le plus gros écart de l’histoire de la franchise.

Très vite, le trio Chelsea Gray – Jackie Young – A’ja Wilson a fait des étincelles pour porter le score à 16-2 après à peine plus de cinq minutes. Même les deux paniers à 3-points de Noémie Brochant n’ont pas permis au Mercury de s’accrocher.

Las Vegas a aussitôt repris sa marche en avant, emmené par une Chelsea Gray en grande forme (15 points, 12 passes décisives). La meneuse a dégainé deux fois de loin, tout en servant NaLyssa Smith à deux reprises, pour creuser encore l’écart (33-11).

Justine Pissott fait tomber la pluie

Le calvaire était loin d’être terminé pour Phoenix. Le trio Jewell Loyd – Cheyenne Parker-Tyus – A’ja Wilson a continué d’appuyer là où ça faisait mal, permettant aux Aces de rejoindre les vestiaires avec une avance vertigineuse : 57-22.

Autant dire que les championnes en titre ont pu dérouler sans encombre en deuxième mi-temps. À 79-36 au début du quatrième quart-temps, Becky Hammon a largement ouvert son banc, offrant notamment ses premières minutes à Justine Pissott, draftée au deuxième tour par Indiana puis signée par Las Vegas en début de semaine.

Seulement aperçue en présaison avec le Fever, la shooteuse n’a pas manqué l’occasion de se montrer. Elle a inscrit ses trois premiers tirs à 3-points avant de terminer à 5/6 derrière l’arc et à 7/8 au total, pour 19 points en seulement dix minutes.

Une conclusion en apothéose pour les Aces, victorieuses de 48 points (106-58), avec également 21 points et 15 rebonds d’A’ja Wilson.

Pour le Mercury de Monique Akoa-Makani (13 points), il s’agit en revanche d’un match à oublier au plus vite avant un nouveau déplacement périlleux à Minnesota. Las Vegas recevra de son côté Indiana avec le plein de confiance et un capital physique finalement peu entamé.