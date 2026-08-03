Les grandes nouvelles s’enchaînent pour Giannis Antetokounmpo, Après avoir été présenté en grande pompe comme nouveau renfort du côté du Miami Heat, marquant la fin d’une aventure de treize ans avec les Milwaukee Bucks, c’est au tour de sa huitième chaussure signature en collaboration avec Nike de faire l’actualité !

Dévoilée fin février, la Giannis Freak 8 a enfin investi le marché mondial ! C’est la fin de plus de cinq mois d’attente, et c’est ce coloris « Hyper Pink », dédicacé à ses deux filles, qui a été choisi pour lancer les festivités. On retrouve ainsi une base en mesh rose pour la tige, ornée de renforts moulés. Le « swoosh » apparaît cette fois dans le bon sens, ici en doré. La languette noire est complétée par le logo de Giannis Antetkounmpo, en vert fluo, qu’on retrouve également sur le talon.

Rayon nouveautés, la semelle intermédiaire est équipée de la technologie « ReactX » au niveau du talon et de l’avant du pied, offrant un peu plus de réactivité que la mousse Nike React.

La Nike Giannis Freak 8 « Hyper Pink » est disponible depuis ce week-end sur Basket4Ballers au prix de 115 euros !

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